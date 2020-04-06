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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor

    Apple'ın uluslararası ölçekte bir firma olmasının gereksinimlerinden biri de herkesi ilgilendiren olaylara karşı sessiz kalmaması. Buna yönelik olarak firma, ücretsiz sunduğu yüz koruyucuları gösterdi
    2 gün
    2,5b
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    15
    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple CEO’su Tim Cook, firmanın koronavirüs ile mücadelesinde ne durumda olduğuna, ne yaptığına yönelik bir videoyu Twitter’dan paylaştı. Cook’un açıklamasına göre 20 milyondan fazla yüz koruyucu, firmanın uluslararası tedarik zinciri sayesinde devletlere bağışlandı.

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    Firma ayrıca kendi içerisinde tasarımcılar, mühendisler, sağlayıcılar ve daha fazlasını bir araya getirerek yüz koruyucuların tasarımı ve üretimi için çalıştırıyor. 

    Videoda ilk koruyucu teslimatını geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser hastanesine yaptığını belirten Cook, her kutuda yassı halde 100 koruyucu olduğunu ve her birinin montajı iki dakikadan kısa sürdüğünü de ekledi. Materyallerin ise ABD ve Çin’den temin edildiğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler"

    Firma bu hafta bitmeden 1 milyon koruyucuyu daha ihtiyacı olan kurumlara iletmeyi hedefliyor. Apple’ın ölçeğinde bir firmanın, küresel çapta bir krizde aktif rol alıyor oluşu, marka güveni için de olumlu bir hareket.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Drummerrrr (Oguz Han) 2 gün en beğenilen
    Maskede çentik arayanlar, tasarimini beğenmeyenler az sonra damlar...
    Yanıtla +11
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    fhrstw 2 gün
    Şu vıcık vıcık biz sizi düşünüyoruz muhabbetide baydı. Adamlar çinde foxconn fabrikasında aylık 300-350 dolara acı çektiyorlar. Diğer yandan tamamen ticari kaygılarla hayır severi oynuyorlar. Bizde bunun benzeri yandaş iş adamları işte; servetinin tamamını ak parti marifetiyle yapıp milyar dolarlık servetlerine ve bu serveti halktan yapmalarına rağmen 5 milyon tl gibi gülünç miktarlarda bağışlar yapıyorlar. Sonra bunu gören gariban abi ne iyi adamlar var diyor hayret duygusu vücuda gelse o bile şaşırır böyle saçmalığa.
    Şu vıcık vıcık biz sizi düşünüyoruz muhabbetide baydı. Adamlar çinde foxconn fabrikasında aylık 300-350 dolara acı çektiyorlar. Diğer yandan tamamen ticari kayg...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 gün fhrstw
    bir telefona 3 bin dolar vermek istemediğimiz için o adamlar 350 dolara çalışıyorlar.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    SaB0 (M KSKN) 1 gün
    Retina görüşlü maske
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Ben apple den daha başka bir tarzda beklerdim hepsi aynı şeyi yapıyor
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün
    Bunun görüşü daha stabil xD
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    telefonlar gibi pahalı olmazsa bari
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    3D yazıcıyı egale etmişler sanırım, çok mantıklı ve hafif olmuş ayrıca üretim süresi çok çok daha kısadır bunun. Maliyetten de tasarruf sağlanmış. Tasarım abi...
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    DH Misafiri 2 gün
    designed in kalifırniya, made in china
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    fhrstw 2 gün
    Şu vıcık vıcık biz sizi düşünüyoruz muhabbetide baydı. Adamlar çinde foxconn fabrikasında aylık 300-350 dolara acı çektiyorlar. Diğer yandan tamamen ticari kaygılarla hayır severi oynuyorlar. Bizde bunun benzeri yandaş iş adamları işte; servetinin tamamını ak parti marifetiyle yapıp milyar dolarlık servetlerine ve bu serveti halktan yapmalarına rağmen 5 milyon tl gibi gülünç miktarlarda bağışlar yapıyorlar. Sonra bunu gören gariban abi ne iyi adamlar var diyor hayret duygusu vücuda gelse o bile şaşırır böyle saçmalığa.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 gün fhrstw
    bir telefona 3 bin dolar vermek istemediğimiz için o adamlar 350 dolara çalışıyorlar.
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    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    maske X 999$
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    2548 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    apple maske, apple yüz koruyucu ve
    3 etiket daha yüz kalkanı koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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