Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor

Apple CEO’su Tim Cook, firmanın koronavirüs ile mücadelesinde ne durumda olduğuna, ne yaptığına yönelik bir videoyu Twitter’dan paylaştı. Cook’un açıklamasına göre 20 milyondan fazla yüz koruyucu, firmanın uluslararası tedarik zinciri sayesinde devletlere bağışlandı.İlginizi Çekebilir Amerikan hükümeti mobil reklam konum verilerini koronavirüs yayılmasını izlemekte kullanıyor
Firma ayrıca kendi içerisinde tasarımcılar, mühendisler, sağlayıcılar ve daha fazlasını bir araya getirerek yüz koruyucuların tasarımı ve üretimi için çalıştırıyor.
Videoda ilk koruyucu teslimatını geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser hastanesine yaptığını belirten Cook, her kutuda yassı halde 100 koruyucu olduğunu ve her birinin montajı iki dakikadan kısa sürdüğünü de ekledi. Materyallerin ise ABD ve Çin’den temin edildiğini söyledi.
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Firma bu hafta bitmeden 1 milyon koruyucuyu daha ihtiyacı olan kurumlara iletmeyi hedefliyor. Apple’ın ölçeğinde bir firmanın, küresel çapta bir krizde aktif rol alıyor oluşu, marka güveni için de olumlu bir hareket.
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