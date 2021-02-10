Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek

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Apple kısa bir süre önce, eski MacBook Pro modellerindeki şarj sorununu gidermesi beklenen macOS Big Sur 11.2.1 güncellemesini yayınladı. Şirket aynı zamanda 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlar için ücretsiz pil değişim programı başlattı.

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Çok az sayıda kullanıcı 2016 veya 2017 MacBook Pro bilgisayarlarında pilin %1'den fazla şarj olmaması sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Bu cihazlarda pil sağlığı bölümünde "Servis Öneriliyor" şeklinde bir ileti görünüyor.

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Hangi modelleri kapsıyor?

Apple bu sorundan muzdarip tüm MacBook Pro'ların pilini ücretsiz olarak değiştirecek. Şirket, web sitesindeki destek bölümünde macOS Big Sur 11.2.1 ve macOS Catalina 10.15.7 güncellemelerinin bu sorunları gidermek üzere yayınlandığını belirtiyor.

Yazılım güncellemelerine rağmen şarj sorunu düzelmeyen 2016 ve 2017 MacBook Pro sahiplerinin, ücretsiz pil değişim programından yaralanabilmek için en yakın Apple yetkili servisine başvurması gerekiyor. Program kapsamına giren modellerin listesi şu şekilde:

MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Pro (15 inç, 2017)

https://support.apple.com/tr-tr/HT212163

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