Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek

    Apple, 2016 ve 2017 MacBook Pro dizüstü bilgisayarları için ücretsiz pil değişim programı başlattı. Pili %1'den fazla şarj olmayan cihazların bataryası ücretsiz olarak değiştirilecek.
    10 Şubat 2021, 15:25 (1 hf.)
    2,5b
    1
    6
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple kısa bir süre önce, eski MacBook Pro modellerindeki şarj sorununu gidermesi beklenen macOS Big Sur 11.2.1 güncellemesini yayınladı. Şirket aynı zamanda 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlar için ücretsiz pil değişim programı başlattı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple da Ryzen işlemcilere geçebilir

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti"

    Çok az sayıda kullanıcı 2016 veya 2017 MacBook Pro bilgisayarlarında pilin %1'den fazla şarj olmaması sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Bu cihazlarda pil sağlığı bölümünde "Servis Öneriliyor" şeklinde bir ileti görünüyor.

    Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Hangi modelleri kapsıyor?

    Apple bu sorundan muzdarip tüm MacBook Pro'ların pilini ücretsiz olarak değiştirecek. Şirket, web sitesindeki destek bölümünde macOS Big Sur 11.2.1 ve macOS Catalina 10.15.7 güncellemelerinin bu sorunları gidermek üzere yayınlandığını belirtiyor.

    Yazılım güncellemelerine rağmen şarj sorunu düzelmeyen 2016 ve 2017 MacBook Pro sahiplerinin, ücretsiz pil değişim programından yaralanabilmek için en yakın Apple yetkili servisine başvurması gerekiyor. Program kapsamına giren modellerin listesi şu şekilde:

    • MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
    • MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
    • MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
    • MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
    • MacBook Pro (15 inç, 2016)
    • MacBook Pro (15 inç, 2017)


    https://support.apple.com/tr-tr/HT212163 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun Apple'a. Daha 3 aylık neredeyse sıfır Asus VivoBook'un ekranında çıkan sorun nedeniyle aylarca Vatan bİlgisayar ve Asus arasında mekik dokuduğumu bir ben bir Allah biliyor. Bir de garanti kapsamında cihaz daha.

    Adamlar 2016 dan bilgisayarın pilini değiştiriyor. 5 yıllık neredeyse.
    Helal olsun Apple'a. Daha 3 aylık neredeyse sıfır Asus VivoBook'un ekranında çıkan sorun nedeniyle aylarca Vatan bİlgisayar ve Asus arasında mekik dokuduğumu bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xit 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pili %1 den fazla dolmayan cihazlar için...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Pili %1 den fazla dolmayan cihazlar için... ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple a helal olsun pahalı ama malının arkasında duruyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asus dan bilgisayar değil defter kalem yapsa yine almam. Keşke düzgün bi marka alsaydın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Her marka böyle maalesef. Düzgün marka dediğin HP de süründürdü zamanında. Lenovo hele başbelası. Kim kaldı zaten başka.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun Apple'a. Daha 3 aylık neredeyse sıfır Asus VivoBook'un ekranında çıkan sorun nedeniyle aylarca Vatan bİlgisayar ve Asus arasında mekik dokuduğumu bir ben bir Allah biliyor. Bir de garanti kapsamında cihaz daha.

    Adamlar 2016 dan bilgisayarın pilini değiştiriyor. 5 yıllık neredeyse.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xit 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pili %1 den fazla dolmayan cihazlar için...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak 1 hf. Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde 1 hf. PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar! 1 hf. ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek Sonraki Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti 1 hf. Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor 1 hf. Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı 1 hf. İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi 1 hf. Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı 1 hf. Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek 1 hf. Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız