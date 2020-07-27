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    Apple Silicon ile Mac ailesinde Face ID dönemi başlıyor

    Apple Silicon yongası ile yüksek performanslı nöral yapay zeka teknolojilerini de getirecek olan Apple böylece Mac ailesinde Face ID yüz tanıma sistemini sunabilecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 dk.)
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    Mac / i...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Silicon ile Mac ailesinde Face ID dönemi başlıyor

    Apple’ın masa üstünde kendi tasarladığı ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilere geçme projesi sadece dikey entegrasyonla alakalı değil. Firma mevcut masa üstü işlemcilerinde sunamadığı bazı güvenlik katmanlarını Apple Silicon ile sunmayı planlıyor.

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    Mac ailesinde Face ID devri

    Apple güvenlik katmanlarını iOS cihazlarında yoğun olarak kullanıyor zira Apple A serisi yonga setleri sunduğu yapay zeka performansı ile Face ID yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte masa üstünde Intel ve AMD; firmanın mevcut yüz tanıma sistemini kaldıracak türde bir yapay zeka performansı sunamadığı için Apple yardımcı işlemcilerle TouchID gibi sistemleri entegre etmeye çalışıyordu.

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    Gelen bilgilere göre macOS Big Sur beta kodları içerisinde PearlCamera, FaceDetect ve BioCapture gibi ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Bu da yakın dönemde Mac ailesinde Face ID özelliğinin kullanıma sunulacağını gösteriyor.

    Şimdilik hangi cihazlarda bunun olacağı bilinmiyor ancak ilk Apple Silicon cihazlarında olacağı kesin gibi zira Apple böyle bir avantajı ötelemek istemeyecektir. Muhtemelen Apple Silicon entegre ilk iMac veya MacBook cihazlarında TrueDepth benzeri kamera sistemleri görmeye başlayacağız. Diğer taraftan Animoji gibi ekstralar da entegrasyondan nasibini alacaktır.



    https://www.engadget.com/apple-face-id-macs-161431990.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    make.believe (osman bedrettin yüce) 2 sa.
    Intel ve AMD işlemcilerin bahsi geçen fonksiyonları yoksa eğer Windows Hello yüz tanıma nasıl çalışıyor?
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 55 dk. make.believe
    Hocam editörün hatası yüzünden öyle bir anlam çıkıyor. Olay işlemciden çok kamera modülü ve yazılım entegrasyonu ile alakalı. Apple Face ID modülünü bilgisayarlarına koysaydı yüz tanıma Intel işlemcilerle de sunulabilirdi (bkz. Intel RealSense). Fakat hali hazırda kendi arm yonga seti ile uyumlu çalışan bir modülün x86 entegrasyonu için ekstra geliştirme maliyetlerine katlanmak, arm işlemcilere geçiş yakınken mantıklı bir hamle olmazdı.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 sa.
    maclere gelmesi iyi olur ekstra güvenlik
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