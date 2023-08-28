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    Anlık Bildirim

    Tim Cook Instagram hesabı sahte çıktı: Apple yöneticileri de takipteydi!

    Tim Cook adına açılan Instagram hesabının sahte olduğu ortaya çıktı. İlginç yanı, bu hesabın Apple üst düzey yöneticiler tarafından takip ediliyor olması.       
    tim cook instagram hesabı Tam Boyutta Gör
    Apple’dan Phil Schiller, geçtiğimiz ay Instagram ve yeni platform Threads’e katıldı. Diğer Apple yöneticileri de bu sosyal platformlarda yerini aldı ancak önemli bir isim eksikti: Tim Cook. Apple’ın CEO’su Instagram’da göründü ancak pek çok Apple yöneticisinin de takip ettiği hesap sahte çıktı.

    Apple yöneticileri ve çalışanları takip etti

    Twitter’da Elon Musk’ın baskılarından sonra bazı kullanıcılar Tim Cook’un da Mastodon veya Threads gibi başka bir sosyal medya platformuna katılıp katılmayacağını merak ediyordu. Bir süre önce Tim Cook’un Instagram’da yer aldığı fark edildi. Lisa Jackson, Alan Dye gibi Apple başkan yardımcılarının yanı sıra Apple çalışanları da hesabı takip edince Tim Cook’un resmî hesabı olduğu düşünüldü ancak değildi. Apple, hesabı kısa sürede kapattı.

    Twitter'da (X) aktif

    Tim Cook, X üzerinde oldukça aktif olmasına rağmen sosyal platformun tasarımını eleştirmişti. Eski adıyla Twitter’ın sonsuz akışının ruh sağlığını etkilediğini söylemişti. Cook, ayrıca Meta’nın gizlilik uygulamalarına tepki niteliğinde iOS 14.5 sürümünde anti takip özelliğini sunmuştu. Bu özellik, reklam gelirine zarar verebilir düşüncesiyle Meta tarafından eleştirilmişti. Cook, eleştirmesine rağmen Twitter dışında bir platformda aktif olarak paylaşım yapmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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