Tim Cook Instagram hesabı sahte çıktı: Apple yöneticileri de takipteydi!

Apple yöneticileri ve çalışanları takip etti
Twitter’da Elon Musk’ın baskılarından sonra bazı kullanıcılar Tim Cook’un da Mastodon veya Threads gibi başka bir sosyal medya platformuna katılıp katılmayacağını merak ediyordu. Bir süre önce Tim Cook’un Instagram’da yer aldığı fark edildi. Lisa Jackson, Alan Dye gibi Apple başkan yardımcılarının yanı sıra Apple çalışanları da hesabı takip edince Tim Cook’un resmî hesabı olduğu düşünüldü ancak değildi. Apple, hesabı kısa sürede kapattı.
Twitter'da (X) aktif
Tim Cook, X üzerinde oldukça aktif olmasına rağmen sosyal platformun tasarımını eleştirmişti. Eski adıyla Twitter’ın sonsuz akışının ruh sağlığını etkilediğini söylemişti. Cook, ayrıca Meta’nın gizlilik uygulamalarına tepki niteliğinde iOS 14.5 sürümünde anti takip özelliğini sunmuştu. Bu özellik, reklam gelirine zarar verebilir düşüncesiyle Meta tarafından eleştirilmişti. Cook, eleştirmesine rağmen Twitter dışında bir platformda aktif olarak paylaşım yapmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.