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    Anlık Bildirim

    Apple, sosyal medyada desteği kesiyor: Otomatik yanıt sistemi geliyor

    Apple, Twitter (X) ve YouTube üzerinden müşterilere verdiği desteği yakında kesiyor. Şirketin iPhone ve diğer ürünlerini kullanan kullanıcılar artık sosyal ağdan yardım alamayacak.
    apple support sosyal medya destek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Twitter, YouTube ve Apple Destek Topluluğu sitesinde sosyal medya danışmanı olarak destek veren kişiler artık olmayacak. Müşteriler, bu platformlarda Apple çalışanından destek alamayacak.

    Direkt mesajlara otomatik yanıt verilecek

    Twitter’da @AppleSupport hesabı, 1 Ekim’den itibaren direkt mesaj gönderen kişilere otomatik yanıt verecek. Kullanıcılar, doğrudan destek almak yerine sorunlarına ilişkin Apple ile nasıl iletişime geçebileceklerini belirten otomatik mesaj alacak. Apple Destek YouTube kanalına yüklenen videolara gelen destek taleplerine de yanıt verilmeyecek.

    Telefonla destek verilecek 

    Apple’ın sosyal medya danışmanı pozisyonundaki kişilere telefonla destek fırsatı sunduğu ancak çalışanların bu seçeneğe sıcak bakmadığı söyleniyor. Çalışanların telefon desteği vermek için eğitim alacağı ve geçişin Kasım ayına kadar tamamlanacağı da söylentiler arasında. Birçok müşteri telefonla destek almayı tercih ettiğinden Apple’ın bu değişikliği yaptığı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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