Apple, sosyal medyada desteği kesiyor: Otomatik yanıt sistemi geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın Twitter, YouTube ve Apple Destek Topluluğu sitesinde sosyal medya danışmanı olarak destek veren kişiler artık olmayacak. Müşteriler, bu platformlarda Apple çalışanından destek alamayacak.

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Direkt mesajlara otomatik yanıt verilecek

Twitter’da @AppleSupport hesabı, 1 Ekim’den itibaren direkt mesaj gönderen kişilere otomatik yanıt verecek. Kullanıcılar, doğrudan destek almak yerine sorunlarına ilişkin Apple ile nasıl iletişime geçebileceklerini belirten otomatik mesaj alacak. Apple Destek YouTube kanalına yüklenen videolara gelen destek taleplerine de yanıt verilmeyecek.

Telefonla destek verilecek

Apple’ın sosyal medya danışmanı pozisyonundaki kişilere telefonla destek fırsatı sunduğu ancak çalışanların bu seçeneğe sıcak bakmadığı söyleniyor. Çalışanların telefon desteği vermek için eğitim alacağı ve geçişin Kasım ayına kadar tamamlanacağı da söylentiler arasında. Birçok müşteri telefonla destek almayı tercih ettiğinden Apple’ın bu değişikliği yaptığı iddia ediliyor.

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Apple, sosyal medyada desteği kesiyor: Otomatik yanıtlanacak