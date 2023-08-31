Apple, sosyal medyada desteği kesiyor: Otomatik yanıt sistemi geliyor

Direkt mesajlara otomatik yanıt verilecek
Twitter’da @AppleSupport hesabı, 1 Ekim’den itibaren direkt mesaj gönderen kişilere otomatik yanıt verecek. Kullanıcılar, doğrudan destek almak yerine sorunlarına ilişkin Apple ile nasıl iletişime geçebileceklerini belirten otomatik mesaj alacak. Apple Destek YouTube kanalına yüklenen videolara gelen destek taleplerine de yanıt verilmeyecek.
Telefonla destek verilecek
Apple’ın sosyal medya danışmanı pozisyonundaki kişilere telefonla destek fırsatı sunduğu ancak çalışanların bu seçeneğe sıcak bakmadığı söyleniyor. Çalışanların telefon desteği vermek için eğitim alacağı ve geçişin Kasım ayına kadar tamamlanacağı da söylentiler arasında. Birçok müşteri telefonla destek almayı tercih ettiğinden Apple’ın bu değişikliği yaptığı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.