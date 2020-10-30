Apple tablet pazarındaki liderliğini sürdürdü

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Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma gibi yüklerin artması büyük ekranlı taşınabilir sistemlere ilgiyi adeta patlattı. Uzun süre durgun bir çizgi izleyen tablet pazarı da bu yıl şaha kalktı.

Üçüncü çeyrekte de yükseliyor

Tablet pazarındaki üçüncü çeyrek analizlerine göre toplamda 47.6 milyon adet satış yapıldı ve yüzde 24.9 artış elde edildi. En iyi üreticiler Amazon hariç iki haneli büyüdü ve Samsung çeyreğin yıldızı oldu.

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Pazarın lideri Apple toplam 13.9 milyon adet iPad sattı ve yüzde 17.4 büyüdü. Büyümesi nispeten küçük kalsa da Apple halen açık ara çok daha fazla tablet satıyor. Samsung bile yüzde 90 gibi devasa bir büyüme yakalasa da 9.4 milyon sınırında kaldı. Yine de bu iki isim pazarın neredeyse yarısına hakim durumda.

Amazon yüzde 1.2 daralma yaşadı ve 5.4 milyon tablet sattı. Huawei yüzde 32.9 artışla 4.9 milyon satış rakamına ulaşsa da dördüncülüğe geriledi. Lenovo da yüzde 62.4 gibi dikkat çekici bir büyüme ile 4.1 milyon seviyesine çıktı.

Yılın son çeyreğinde pandemi halen toplumu zorlamaya devam ediyor ve uzaktan etkileşim faaliyetleri uzun bir süre daha devam edecek gibi. Bu bakımdan tablet ve dizüstü pazarının büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/30/global-tablet-market-shipments-q3-2020-idc/

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