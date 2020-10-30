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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple tablet pazarındaki liderliğini sürdürdü

    Uzaktan eğitim ve çalışma durumu devam ettiği için büyük ekranlı taşınabilir sistemlere ilgi artıyor. Tablet pazarı yılın üçüncü çeyreğinde de önemli bir büyüme gösterdi.
    5 sa.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple tablet pazarındaki liderliğini sürdürdü
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    Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma gibi yüklerin artması büyük ekranlı taşınabilir sistemlere ilgiyi adeta patlattı. Uzun süre durgun bir çizgi izleyen tablet pazarı da bu yıl şaha kalktı.

    Üçüncü çeyrekte de yükseliyor

    Tablet pazarındaki üçüncü çeyrek analizlerine göre toplamda 47.6 milyon adet satış yapıldı ve yüzde 24.9 artış elde edildi. En iyi üreticiler Amazon hariç iki haneli büyüdü ve Samsung çeyreğin yıldızı oldu.

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    Pazarın lideri Apple toplam 13.9 milyon adet iPad sattı ve yüzde 17.4 büyüdü. Büyümesi nispeten küçük kalsa da Apple halen açık ara çok daha fazla tablet satıyor. Samsung bile yüzde 90 gibi devasa bir büyüme yakalasa da 9.4 milyon sınırında kaldı. Yine de bu iki isim pazarın neredeyse yarısına hakim durumda.

    Amazon yüzde 1.2 daralma yaşadı ve 5.4 milyon tablet sattı. Huawei yüzde 32.9 artışla 4.9 milyon satış rakamına ulaşsa da dördüncülüğe geriledi. Lenovo da yüzde 62.4 gibi dikkat çekici bir büyüme ile 4.1 milyon seviyesine çıktı.

    Yılın son çeyreğinde pandemi halen toplumu zorlamaya devam ediyor ve uzaktan etkileşim faaliyetleri uzun bir süre daha devam edecek gibi. Bu bakımdan tablet ve dizüstü pazarının büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/30/global-tablet-market-shipments-q3-2020-idc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    LGatakan (Atakan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple saatte ve tablette lider.

    Telefonda değil. Bu kafayla asla olamaz.
    Yanıtla +1
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    Jevreyzist 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple tabletleri mükemmel pro'yu tavsiye etmediğim kimse kalmadı.Adamlar yapmış.
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple en pahalı olduğu halde en çok satan çünkü yazılımı özel diğerleri ilgisiz Google’ın Android’ine mahkum
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