Apple tablet pazarındaki liderliğini sürdürdü

Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma gibi yüklerin artması büyük ekranlı taşınabilir sistemlere ilgiyi adeta patlattı. Uzun süre durgun bir çizgi izleyen tablet pazarı da bu yıl şaha kalktı.
Üçüncü çeyrekte de yükseliyor
Tablet pazarındaki üçüncü çeyrek analizlerine göre toplamda 47.6 milyon adet satış yapıldı ve yüzde 24.9 artış elde edildi. En iyi üreticiler Amazon hariç iki haneli büyüdü ve Samsung çeyreğin yıldızı oldu.İlginizi Çekebilir Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei
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Pazarın lideri Apple toplam 13.9 milyon adet iPad sattı ve yüzde 17.4 büyüdü. Büyümesi nispeten küçük kalsa da Apple halen açık ara çok daha fazla tablet satıyor. Samsung bile yüzde 90 gibi devasa bir büyüme yakalasa da 9.4 milyon sınırında kaldı. Yine de bu iki isim pazarın neredeyse yarısına hakim durumda.
Amazon yüzde 1.2 daralma yaşadı ve 5.4 milyon tablet sattı. Huawei yüzde 32.9 artışla 4.9 milyon satış rakamına ulaşsa da dördüncülüğe geriledi. Lenovo da yüzde 62.4 gibi dikkat çekici bir büyüme ile 4.1 milyon seviyesine çıktı.
Yılın son çeyreğinde pandemi halen toplumu zorlamaya devam ediyor ve uzaktan etkileşim faaliyetleri uzun bir süre daha devam edecek gibi. Bu bakımdan tablet ve dizüstü pazarının büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2020/10/30/global-tablet-market-shipments-q3-2020-idc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
Telefonda değil. Bu kafayla asla olamaz.