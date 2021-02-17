Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor

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Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Vakıf (Foundation) çok yakında ilk dizi uyarlamasına kavuşuyor. Apple tarafından hazırlanan dizinin merakla beklenen yayın tarihi de yavaş yavaş netleşme başladı. Dizinin yapımcıları David S. Goyer ve Michael Malone, Vakıf'ın ilk sezonunun 2021'in Sonbahar'ında ekranlara geleceğini duyurdu.

Vakıf dizisinin çekimlerinin önemli bir kısmı Malta'da yapılmıştı. Burada Malta'nın LovinMalta isimli haber sitesine açıklamalar yapan Goyer ve Malone, Vakıf dizisinin ilk sezonun toplam 10 bölümden oluşacağını ve bu yıl Sonbahar'da seyircilerle buluşacağını söyledi.

8 sezonluk plan yapıldı

Goyer ve Malone ayrıca Vakıf serisinin Apple TV+ platformundaki geleceğiyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Yapımcıların ifadelerine göre Vakıf uyarlaması için şu anda tam sekiz sezonluk uzun bir plan yapılmış. Vakıf serisinin 2-3 saatlik filmler yerine bu şekilde 8 sezon ve 80 saat şeklinde ekranlara uyarlanmasının çok daha mantıklı olacağı düşünülüyor.

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Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı

Apple şu anda yalnızca dizinin ilk sezonu için resmi onay vermiş durumda. Yapımcıların gelecek sezonlar için planlar yapıyor olması güzel ancak bu planların gerçeğe dönüşmesi için öncelikle Apple'dan resmi onay gelmesi gerekiyor. Sonbahar'da yayınlanacak olan ilk sezonun izlenme rakamları Apple'ın bu konudaki kararında etkili olacaktır.

Vakıf dizisinin başrolünde son yılların yükselen aktörü Jared Harris yer alıyor. Chernobyl dizisinden de tanıdığımız Harris'i, Vakıf dizisinde serinin başkarakteri olarak nitelendirebileceğimiz Hari Seldon rolünde izleyeceğiz. Jared Harris haricinde ayrıca bir diğer ünlü isim olan Lee Pace de Galaksi İmparatoru Brother Day rolüyle dizinin kadrosunda yer alıyor.

Dizinin çekimleri 2019'un sonlarında başlamıştı. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz

Bilim kurgunun atası

Asimov'un toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi son derece karmaşık bir hikayeye sahip. Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan seride; başkahramanımız Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu fark etmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

Bilim kurgu edebiyatının en önemli birkaç eserinden birisi olarak gösterilen Asimov'un Vakıf serisi, başta Star Wars olmak üzere günümüzün popüler birçok bilim kurgu ve film dizisine de ilham kaynağı olmuştu.

https://www.techradar.com/news/apples-adaptation-of-asimovs-foundation-series-gets-a-launch-date

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