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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor

    Isaac Asimov'un aynı adlı klasik bilim kurgu serisinden uyarlanan Vakıf dizisinin 2021'in Sonbahar'ında yayınlanması bekleniyor.
    17 Şubat 2021, 01:14 (1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor
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    Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Vakıf (Foundation) çok yakında ilk dizi uyarlamasına kavuşuyor. Apple tarafından hazırlanan dizinin merakla beklenen yayın tarihi de yavaş yavaş netleşme başladı. Dizinin yapımcıları David S. Goyer ve Michael Malone, Vakıf'ın ilk sezonunun 2021'in Sonbahar'ında ekranlara geleceğini duyurdu.

    Vakıf dizisinin çekimlerinin önemli bir kısmı Malta'da yapılmıştı. Burada Malta'nın LovinMalta isimli haber sitesine açıklamalar yapan Goyer ve Malone, Vakıf dizisinin ilk sezonun toplam 10 bölümden oluşacağını ve bu yıl Sonbahar'da seyircilerle buluşacağını söyledi.

    8 sezonluk plan yapıldı

    Goyer ve Malone ayrıca Vakıf serisinin Apple TV+ platformundaki geleceğiyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Yapımcıların ifadelerine göre Vakıf uyarlaması için şu anda tam sekiz sezonluk uzun bir plan yapılmış. Vakıf serisinin 2-3 saatlik filmler yerine bu şekilde 8 sezon ve 80 saat şeklinde ekranlara uyarlanmasının çok daha mantıklı olacağı düşünülüyor.

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    Apple şu anda yalnızca dizinin ilk sezonu için resmi onay vermiş durumda. Yapımcıların gelecek sezonlar için planlar yapıyor olması güzel ancak bu planların gerçeğe dönüşmesi için öncelikle Apple'dan resmi onay gelmesi gerekiyor. Sonbahar'da yayınlanacak olan ilk sezonun izlenme rakamları Apple'ın bu konudaki kararında etkili olacaktır.

    Vakıf dizisinin başrolünde son yılların yükselen aktörü Jared Harris yer alıyor. Chernobyl dizisinden de tanıdığımız Harris'i, Vakıf dizisinde serinin başkarakteri olarak nitelendirebileceğimiz Hari Seldon rolünde izleyeceğiz. Jared Harris haricinde ayrıca bir diğer ünlü isim olan Lee Pace de Galaksi İmparatoru Brother Day rolüyle dizinin kadrosunda yer alıyor.

    Dizinin çekimleri 2019'un sonlarında başlamıştı. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz

    Bilim kurgunun atası

    Asimov'un toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi son derece karmaşık bir hikayeye sahip. Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan seride; başkahramanımız Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu fark etmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

    Bilim kurgu edebiyatının en önemli birkaç eserinden birisi olarak gösterilen Asimov'un Vakıf serisi, başta Star Wars olmak üzere günümüzün popüler birçok bilim kurgu ve film dizisine de ilham kaynağı olmuştu.



    https://www.techradar.com/news/apples-adaptation-of-asimovs-foundation-series-gets-a-launch-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BoRriZ (Barış K.) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Romanlarını çoook severek bitirmiştim. Ancak kurgusu gerçekten dizi veya film olması için zor bir eser. Yine de sezon sezon dizi olması belki daha anlaşılır olabilir. Umarım kaliteli oyuncularla güzel iş çıkar.
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    L leoga66 (Kira qwe) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyy kitabını okuyup pusuda bekleyenler kimler
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    darkaura 18 sa. ( Mesaj Silindi ) leoga66
    hevesinizi kacirmak gibi olmasin ama kitabi okuyunca dizisi filmi genellikle hayal kirikligi oluyor. keza insan beyninde olaylari cok farkli canlandiriyor, ki kitapdan okumanin guzelligide burda, gelgelelim dizide filmde cok farkli canlandiriliyor, karakterler yerler kafada canlanandan cok farkli oluyor, uzerine kitapdaki genis evrenin cok cucuk bir kismi sahneye yansiyor, hikaye basitlestirilip daraltiliyor. yuzuklerin efendisi gibi cok buyuk butceli kaliteli yapim degilse cogunlukla hayal kirikligi oluyor.
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