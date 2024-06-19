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    Anlık Bildirim

    Apple tedarikçisi TDK, katı hal bataryalarda devrimsel bir gelişme kaydetti

    Elektronik üreticisi TDK Corporation, katı hal bataryalarının enerji yoğunluğundan yaklaşık 100 kat daha fazla yoğunluğu sahip yeni nesil bataryası CeraCharge için bir malzeme geliştirdi.
    Apple tedarikçisi TDK’dan devrimsel katı hal batarya buluşu Tam Boyutta Gör
    Devasa elektronik üreticisi TDK Corporation, firmanın geleneksel katı hal bataryalarının enerji yoğunluğundan yaklaşık 100 kat daha fazla olan 1.000 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil katı hal bataryası CeraCharge için yepyeni bir malzeme geliştirdi. Firma, küçük seramik hücre çözümü sayesinde CeraCharge’ın en iyi sıvı elektrolitli bataryaların iki katından fazla şarj tutabileceğini iddia ediyor.

    Katı hal bataryalarda önemli gelişme

    Japon TDK'nın teknolojisi, kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve hatta akıllı saatler gibi çeşitli giyilebilir cihazlarda kullanılabilecek ve mevcut madeni para boyutundaki bataryaların yerini alabilecek bir çözümü hedefliyor.

    Apple tedarikçisi TDK’dan devrimsel katı hal batarya buluşu Tam Boyutta Gör
    Tescilli malzeme teknolojisiyle oksit bazlı katı elektrolit ve lityum alaşımlı anotların kullanımı sayesinde TDK Corp., seri üretim katı hal bataryalarından önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir malzeme geliştirmeyi başardı. Yeni malzeme, TDK Corp.’un mevcut seri üretim bataryalarından yaklaşık 100 kat daha fazla, litre başına 1.000 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip. Karşılaştırmak gerekirse, rakiplerin sunduğu katı hal bataryalar yaklaşık 50 Wh/l iken, geleneksel sıvı elektrolit madeni para şeklindeki bataryalar ise yaklaşık 400 Wh/l enerji sağlıyor.

    Firma yeni buluşunu hızlı bir şekilde seri üretime geçirmeyi bekliyor. Bu bağlamda firma, ilk prototip örneklerini önümüzdeki yıl müşterilerine gönderecek. Bunu hemen ardından seri üretim takip edecek. TDK Corp.’un adını çok duymasak da müşterileri arasında Apple, Samsung, Hyundai, Ford gibi devasa firmaların olduğunu belirtmek önemli.

    Katı hal bataryalar, lityum iyon bataryalardan daha fazla enerji depolayabildikleri ve daha hızlı şarj olabildikleri için potansiyel olarak oyunu değiştirebilecek bir teknoloji olarak görülüyor. TDK Corp., yeniliğin kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve akıllı saatler de dahil olmak üzere insan vücuduyla doğrudan temas eden çeşitli cihazlarda kullanılabileceğini söylüyor. Bataryaların tamamen seramik malzemeden, oksit bazlı katı elektrolit ve lityum alaşımlı anotlardan üretilmesi bekleniyor. Öte yandan firmanın giyilebilir cihazları hedeflemesinin başlıca nedenlerinden birisi de seramiğin kırılgan oluşu. Ölçeği büyütmek (örneğin otomobiller) bu bataryalarda yapısal bütünlüğü zorlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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