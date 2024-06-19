Apple tedarikçisi TDK, katı hal bataryalarda devrimsel bir gelişme kaydetti

Katı hal bataryalarda önemli gelişme
Japon TDK'nın teknolojisi, kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve hatta akıllı saatler gibi çeşitli giyilebilir cihazlarda kullanılabilecek ve mevcut madeni para boyutundaki bataryaların yerini alabilecek bir çözümü hedefliyor.
Firma yeni buluşunu hızlı bir şekilde seri üretime geçirmeyi bekliyor. Bu bağlamda firma, ilk prototip örneklerini önümüzdeki yıl müşterilerine gönderecek. Bunu hemen ardından seri üretim takip edecek. TDK Corp.’un adını çok duymasak da müşterileri arasında Apple, Samsung, Hyundai, Ford gibi devasa firmaların olduğunu belirtmek önemli.
Katı hal bataryalar, lityum iyon bataryalardan daha fazla enerji depolayabildikleri ve daha hızlı şarj olabildikleri için potansiyel olarak oyunu değiştirebilecek bir teknoloji olarak görülüyor. TDK Corp., yeniliğin kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve akıllı saatler de dahil olmak üzere insan vücuduyla doğrudan temas eden çeşitli cihazlarda kullanılabileceğini söylüyor. Bataryaların tamamen seramik malzemeden, oksit bazlı katı elektrolit ve lityum alaşımlı anotlardan üretilmesi bekleniyor. Öte yandan firmanın giyilebilir cihazları hedeflemesinin başlıca nedenlerinden birisi de seramiğin kırılgan oluşu. Ölçeği büyütmek (örneğin otomobiller) bu bataryalarda yapısal bütünlüğü zorlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.