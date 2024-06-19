Apple tedarikçisi TDK, katı hal bataryalarda devrimsel bir gelişme kaydetti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Devasa elektronik üreticisi TDK Corporation, firmanın geleneksel katı hal bataryalarının enerji yoğunluğundan yaklaşık 100 kat daha fazla olan 1.000 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil katı hal bataryası CeraCharge için yepyeni bir malzeme geliştirdi. Firma, küçük seramik hücre çözümü sayesinde CeraCharge’ın en iyi sıvı elektrolitli bataryaların iki katından fazla şarj tutabileceğini iddia ediyor.

Katı hal bataryalarda önemli gelişme

Japon TDK'nın teknolojisi, kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve hatta akıllı saatler gibi çeşitli giyilebilir cihazlarda kullanılabilecek ve mevcut madeni para boyutundaki bataryaların yerini alabilecek bir çözümü hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Tescilli malzeme teknolojisiyle oksit bazlı katı elektrolit ve lityum alaşımlı anotların kullanımı sayesinde TDK Corp., seri üretim katı hal bataryalarından önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir malzeme geliştirmeyi başardı. Yeni malzeme, TDK Corp.’un mevcut seri üretim bataryalarından yaklaşık 100 kat daha fazla, litre başına 1.000 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip. Karşılaştırmak gerekirse, rakiplerin sunduğu katı hal bataryalar yaklaşık 50 Wh/l iken, geleneksel sıvı elektrolit madeni para şeklindeki bataryalar ise yaklaşık 400 Wh/l enerji sağlıyor.

Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir 4 gün önce eklendi

Firma yeni buluşunu hızlı bir şekilde seri üretime geçirmeyi bekliyor. Bu bağlamda firma, ilk prototip örneklerini önümüzdeki yıl müşterilerine gönderecek. Bunu hemen ardından seri üretim takip edecek. TDK Corp.’un adını çok duymasak da müşterileri arasında Apple, Samsung, Hyundai, Ford gibi devasa firmaların olduğunu belirtmek önemli.

Katı hal bataryalar, lityum iyon bataryalardan daha fazla enerji depolayabildikleri ve daha hızlı şarj olabildikleri için potansiyel olarak oyunu değiştirebilecek bir teknoloji olarak görülüyor. TDK Corp., yeniliğin kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve akıllı saatler de dahil olmak üzere insan vücuduyla doğrudan temas eden çeşitli cihazlarda kullanılabileceğini söylüyor. Bataryaların tamamen seramik malzemeden, oksit bazlı katı elektrolit ve lityum alaşımlı anotlardan üretilmesi bekleniyor. Öte yandan firmanın giyilebilir cihazları hedeflemesinin başlıca nedenlerinden birisi de seramiğin kırılgan oluşu. Ölçeği büyütmek (örneğin otomobiller) bu bataryalarda yapısal bütünlüğü zorlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Apple tedarikçisi TDK’dan devrimsel katı hal batarya buluşu