Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir

Türbin kanatları bataryaya dönüşüyor
İsveçli start-up Sinonus, çeşitli nesnelerin, araçların ve binaların karbon fiber yapılarında enerji depolamanın bir yolunu bulmaya öncülük ediyor ve bunun enerji depolamada oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanıyor. Bunun nedeni, enerjinin fazladan ağırlık eklemeden depolanabilmesi.
Enerji depolamanın önemi artıyor
Enerji depolamanın önemi her zamankinden daha önemli hale geliyor. G7 grubu ülkeleri kısa süre önce 2030 yılına kadar bugünkü kapasitenin altı katı olan 1,5TW küresel enerji depolama kapasitesinin geliştirilmesini destekleme sözü verdi. Sinonus’un çözümü enerji depolamanın rüzgar türbinleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerine entegre edilebileceğini gösteriyor.
Rüzgar türbinlerinin, özellikle de açık denizdeki kurulumların inşası oldukça maliyetli olabiliyor. Enerji depolamanın sisteme entegre olmasıyla aslında maliyetler de düşürülmüş oluyor. Bu da daha fazla yatırım yapılmasına yol açabilir. Sinonus’un çözümü elbette sadece rüzgar türbinleri için geçerli değil. Bilindiği üzere elektrikli araçlardaki bataryalar oldukça ağırlar. Sinonus, elektrikli araçlardaki karbon fiber gövdeleri de bir oyun olanı olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.