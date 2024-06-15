Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir

    İsveçli firma Sinonus, teknolojisi, türbin kanatlarının bir bileşeni olan karbon elyafı şarj edebiliyor ve bir batarya gibi enerji depolamak için kullanabiliyor.
    Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Rüzgar türbinleri ve güneş panellerinden elde edilen fazla miktardaki yenilenebilir enerjinin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanması gerekiyor. Şimdi ise İsveçli firma Sinonus, ortaya koydukları yeni bir yöntem sayesinde rüzgar türbinlerinin kanatlarını devasa bataryalar olarak kullanabileceklerini söylüyor.

    Türbin kanatları bataryaya dönüşüyor

    İsveçli start-up Sinonus, çeşitli nesnelerin, araçların ve binaların karbon fiber yapılarında enerji depolamanın bir yolunu bulmaya öncülük ediyor ve bunun enerji depolamada oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanıyor. Bunun nedeni, enerjinin fazladan ağırlık eklemeden depolanabilmesi.

    Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Aynı anda elektrot, iletken ve yük taşıyıcı malzeme olarak görev yapan bu yapısal bataryaları inşa edecek teknoloji ise Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Bu üniversitenin yan kuruluşu olan Sinonus, ultra hafif karbon fiber malzemeyi kullanarak konsepti ticarileştirmeye çalışıyor. Karbon fiber, günümüzde NASA’nın Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterinden tutun da binalar ve otomobillere kadar neredeyse her alanda kullanılıyor.
    Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Elektrik enerjisinin karbon elyafta depolanması geleneksel lityum-iyon bataryalar kadar verimli olmasa da malzeme yük taşıma kapasitesi için kullanıldığından sistem düzeyinde büyük kazanımlar elde etmek mümkün. Bununla birlikte karbon fiber malzemeler rüzgar türbini kanatlarında da kullanılıyor. Dolayısıyla Sinonus’un çözümü, türbin üzeri enerji depolamayı mümkün kılabilir.

    Enerji depolamanın önemi artıyor

    Enerji depolamanın önemi her zamankinden daha önemli hale geliyor. G7 grubu ülkeleri kısa süre önce 2030 yılına kadar bugünkü kapasitenin altı katı olan 1,5TW küresel enerji depolama kapasitesinin geliştirilmesini destekleme sözü verdi. Sinonus’un çözümü enerji depolamanın rüzgar türbinleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerine entegre edilebileceğini gösteriyor.

    Rüzgar türbinlerinin, özellikle de açık denizdeki kurulumların inşası oldukça maliyetli olabiliyor. Enerji depolamanın sisteme entegre olmasıyla aslında maliyetler de düşürülmüş oluyor. Bu da daha fazla yatırım yapılmasına yol açabilir. Sinonus’un çözümü elbette sadece rüzgar türbinleri için geçerli değil. Bilindiği üzere elektrikli araçlardaki bataryalar oldukça ağırlar. Sinonus, elektrikli araçlardaki karbon fiber gövdeleri de bir oyun olanı olarak görüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nier replicant türkçe yama bir kızın bir erkeğe gülmesi ne anlama gelir nesine komisyon almayan bankalar yaratıcı berber isimleri turkcell yıllık paket

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız