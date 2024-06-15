Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir

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Tam Boyutta Gör Rüzgar türbinleri ve güneş panellerinden elde edilen fazla miktardaki yenilenebilir enerjinin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanması gerekiyor. Şimdi ise İsveçli firma Sinonus, ortaya koydukları yeni bir yöntem sayesinde rüzgar türbinlerinin kanatlarını devasa bataryalar olarak kullanabileceklerini söylüyor.

Türbin kanatları bataryaya dönüşüyor

İsveçli start-up Sinonus, çeşitli nesnelerin, araçların ve binaların karbon fiber yapılarında enerji depolamanın bir yolunu bulmaya öncülük ediyor ve bunun enerji depolamada oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanıyor. Bunun nedeni, enerjinin fazladan ağırlık eklemeden depolanabilmesi.

Tam Boyutta Gör Aynı anda elektrot, iletken ve yük taşıyıcı malzeme olarak görev yapan bu yapısal bataryaları inşa edecek teknoloji ise Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Bu üniversitenin yan kuruluşu olan Sinonus, ultra hafif karbon fiber malzemeyi kullanarak konsepti ticarileştirmeye çalışıyor. Karbon fiber, günümüzde NASA’nın Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterinden tutun da binalar ve otomobillere kadar neredeyse her alanda kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrik enerjisinin karbon elyafta depolanması geleneksel lityum-iyon bataryalar kadar verimli olmasa da malzeme yük taşıma kapasitesi için kullanıldığından sistem düzeyinde büyük kazanımlar elde etmek mümkün. Bununla birlikte karbon fiber malzemeler rüzgar türbini kanatlarında da kullanılıyor. Dolayısıyla Sinonus’un çözümü, türbin üzeri enerji depolamayı mümkün kılabilir.

Enerji depolamanın önemi artıyor

Enerji depolamanın önemi her zamankinden daha önemli hale geliyor. G7 grubu ülkeleri kısa süre önce 2030 yılına kadar bugünkü kapasitenin altı katı olan 1,5TW küresel enerji depolama kapasitesinin geliştirilmesini destekleme sözü verdi. Sinonus’un çözümü enerji depolamanın rüzgar türbinleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerine entegre edilebileceğini gösteriyor.

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Rüzgar türbinlerinin, özellikle de açık denizdeki kurulumların inşası oldukça maliyetli olabiliyor. Enerji depolamanın sisteme entegre olmasıyla aslında maliyetler de düşürülmüş oluyor. Bu da daha fazla yatırım yapılmasına yol açabilir. Sinonus’un çözümü elbette sadece rüzgar türbinleri için geçerli değil. Bilindiği üzere elektrikli araçlardaki bataryalar oldukça ağırlar. Sinonus, elektrikli araçlardaki karbon fiber gövdeleri de bir oyun olanı olarak görüyor.

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Rüzgar türbini kanatları devasa bataryalar olarak kullanılabilir