Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’lara geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen "Glowtime" etkinliğinde iPhone 16 ile birlikte Apple Watch ve AirPods’ların yeni sürümlerini tanıtırken dikkat çeken bir yenilik olarak “semantic search” veya semantik arama adında özelliğini de duyurdu. Bu özellik, birçok kişiye Microsoft'un kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden olan "Recall" özelliğini hatırlatıyor.

Windows özelliği iPhone 16'larda

Apple’ın global pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Jozwiak, “semantic search” veya semantik arama özelliğini tanıtırken, “Önemli bir ayrıntıyı hızlı bir şekilde bulmanız gerekiyorsa, ancak nerede paylaşıldığını hatırlayamıyorsanız, Siri aradığınız bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için kişisel semantik indeksinizi kullanacaktır” dedi. Ancak Jozwiak, bu özelliğin nasıl çalışacağına, hangi uygulamalarla uyumlu olacağına ya da aramanın ne kadar geriye dönük yapılabileceğine dair ayrıntılara değinmedi.

Detaylar paylaşılmasa da etkinlikte gösterilenlere göre kullanıcılar Siri'den aygıttaki bir bilgiyi bulmasını isteyebilecek ve Apple Intelligence'ın gücü sayesinde Siri bu bilgiyi bulacak ve kullanıcıya gösterecek.

Tam Boyutta Gör Bu yeni özellik, Microsoft’un bilgisayarlara fotoğrafik hafıza kazandıran Recall özelliğiyle temelde benzer bir işlevi yerine getirmeyi vaat ediyor gibi görünüyor: Kullanıcıların dijital uygulama yığınında kaybolmuş bir detayı bulmalarını sağlamak. Recall, bunu bir kullanıcının masaüstünün ekran görüntülerini ayrım gözetmeksizin alarak yapıyor. Sonrasında unuttuğunuz bir şeyi sorduğunuzda (bunlar şifreler de olabilir) Recall, size onu hatırlatıyor.

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Microsoft, Recall ile ilgili olarak verilerin cihazda tutulduğunu vurgulasa da, kullanıcılar arasında büyük bir güvensizlik oluşmuştu. Zira depolanan ekran görüntülerine bilgisayara erişim sağlayan kötü niyetli kişiler kolaylıkla erişebiliyordu. Nihayetinde Microsoft, Recall’ı birkaç kez ertelemek zorunda kaldı. Güncel durumda Recall, Ekim ayında Insider kullanıcılarına sunulacak.

Apple’ın verilerin cihazda saklanmasına verdiği önem, tüketiciler nezdinde şirketin güvenilirliğini artırmış durumda. Microsoft ise aynı önlemleri alsa bile bu güveni sağlayamamış gibi görünüyor.

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Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’ya geldi