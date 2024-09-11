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    Anlık Bildirim

    Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’lara geliyor

    Apple beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Ancak Apple Intelligence'ın yeni bir özelliği garip bir şekilde Microsoft'un tartışmalı Windows Recall özelliğine benziyor.
    Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen "Glowtime" etkinliğinde iPhone 16 ile birlikte Apple Watch ve AirPods’ların yeni sürümlerini tanıtırken dikkat çeken bir yenilik olarak “semantic search” veya semantik arama adında özelliğini de duyurdu. Bu özellik, birçok kişiye Microsoft'un kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden olan "Recall" özelliğini hatırlatıyor.

    Windows özelliği iPhone 16'larda

    Apple’ın global pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Jozwiak, “semantic search” veya semantik arama özelliğini tanıtırken, “Önemli bir ayrıntıyı hızlı bir şekilde bulmanız gerekiyorsa, ancak nerede paylaşıldığını hatırlayamıyorsanız, Siri aradığınız bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için kişisel semantik indeksinizi kullanacaktır” dedi. Ancak Jozwiak, bu özelliğin nasıl çalışacağına, hangi uygulamalarla uyumlu olacağına ya da aramanın ne kadar geriye dönük yapılabileceğine dair ayrıntılara değinmedi.

    Detaylar paylaşılmasa da etkinlikte gösterilenlere göre kullanıcılar Siri'den aygıttaki bir bilgiyi bulmasını isteyebilecek ve Apple Intelligence'ın gücü sayesinde Siri bu bilgiyi bulacak ve kullanıcıya gösterecek.

    Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Bu yeni özellik, Microsoft’un bilgisayarlara fotoğrafik hafıza kazandıran Recall özelliğiyle temelde benzer bir işlevi yerine getirmeyi vaat ediyor gibi görünüyor: Kullanıcıların dijital uygulama yığınında kaybolmuş bir detayı bulmalarını sağlamak. Recall, bunu bir kullanıcının masaüstünün ekran görüntülerini ayrım gözetmeksizin alarak yapıyor. Sonrasında unuttuğunuz bir şeyi sorduğunuzda (bunlar şifreler de olabilir) Recall, size onu hatırlatıyor.

    Microsoft, Recall ile ilgili olarak verilerin cihazda tutulduğunu vurgulasa da, kullanıcılar arasında büyük bir güvensizlik oluşmuştu. Zira depolanan ekran görüntülerine bilgisayara erişim sağlayan kötü niyetli kişiler kolaylıkla erişebiliyordu. Nihayetinde Microsoft, Recall’ı birkaç kez ertelemek zorunda kaldı. Güncel durumda Recall, Ekim ayında Insider kullanıcılarına sunulacak.

    Apple’ın verilerin cihazda saklanmasına verdiği önem, tüketiciler nezdinde şirketin güvenilirliğini artırmış durumda. Microsoft ise aynı önlemleri alsa bile bu güveni sağlayamamış gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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