Tartışmalı Windows Recall özelliğinin benzeri iPhone 16’lara geliyor

Windows özelliği iPhone 16'larda
Apple’ın global pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Jozwiak, “semantic search” veya semantik arama özelliğini tanıtırken, “Önemli bir ayrıntıyı hızlı bir şekilde bulmanız gerekiyorsa, ancak nerede paylaşıldığını hatırlayamıyorsanız, Siri aradığınız bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için kişisel semantik indeksinizi kullanacaktır” dedi. Ancak Jozwiak, bu özelliğin nasıl çalışacağına, hangi uygulamalarla uyumlu olacağına ya da aramanın ne kadar geriye dönük yapılabileceğine dair ayrıntılara değinmedi.
Detaylar paylaşılmasa da etkinlikte gösterilenlere göre kullanıcılar Siri'den aygıttaki bir bilgiyi bulmasını isteyebilecek ve Apple Intelligence'ın gücü sayesinde Siri bu bilgiyi bulacak ve kullanıcıya gösterecek.
Microsoft, Recall ile ilgili olarak verilerin cihazda tutulduğunu vurgulasa da, kullanıcılar arasında büyük bir güvensizlik oluşmuştu. Zira depolanan ekran görüntülerine bilgisayara erişim sağlayan kötü niyetli kişiler kolaylıkla erişebiliyordu. Nihayetinde Microsoft, Recall’ı birkaç kez ertelemek zorunda kaldı. Güncel durumda Recall, Ekim ayında Insider kullanıcılarına sunulacak.
Apple’ın verilerin cihazda saklanmasına verdiği önem, tüketiciler nezdinde şirketin güvenilirliğini artırmış durumda. Microsoft ise aynı önlemleri alsa bile bu güveni sağlayamamış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.