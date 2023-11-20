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    iOS 17.2 yakında geliyor: İşte öne çıkan 10 yeni özellik

    Apple, uzun süredir beklenen iOS 17.2 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. İşte iPhone kullanıcılarına iOS 17.2 ile sunulacak 10 yeni özellik...  
    iOS 17.2 ile gelen 10 özellik Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında Apple, iPhone'lar için yepyeni özellikler içeren iOS 17'yi duyurdu. Ancak burada tanıtılan birçok yenilik, iOS 17.2 güncellemesine ertelendi. Peki Aralık ayında yayınlacak sürümde, iPhone kullanıcılarını neler bekliyor? İşte iOS 17.2 ile kullanıma sunulacak 10 yeni özellik ve daha fazlası...

    iOS 17.2 ile gelen 10 özellik

    Journal uygulaması 📖

    Apple'ın yeni Journal uygulaması sayesinde iPhone'unuz yakında kişisel günlüğünüz olarak hareket edebilecek. Apple bu uygulamanın başlangıçta iOS 17'nin bir parçası olarak yayınlayacağını duyurmuştu ve sonunda iOS 17.2 ile birlikte geliyor.

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Journal uygulaması basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olacak. Uygulamada bulunan "+" bölümünden yeni bir giriş başlatabilir ve favori günlerinize yer işareti koyabilirsiniz. Ayrıca açtığınız kayıtlar, görüntüler, ses ve konum etiketlerine destek sunacak. Böylece sıradan bir günlüğe kıyasla düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve anılarınızı kaydedebileceksiniz. Ayrıca yeni uygulama, günlük kayıt programı, günlük tutma önerileri, yaratıcı yazma ipuçları ve yetkisiz erişime karşı gelişmiş güvenlik özellikleri ile geliyor.

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    Tek Tuşla Çeviri 🗺️

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    iOS 17.2, Eylem düğmesi özelinde yepyeni bir Çeviri özelliğiyle geliyor. Böylece iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, yalnızca bir düğmeye basarak canlı konuşmaları birden fazla dile çevirebilecek. Apple'a göre çeviri yalnızca doğru olmakla kalmıyor, aynı zamanda bağlama da duyarlı; bu da nüansların ve konuşma dilindeki ifadelerin etkili bir şekilde yakalanmasını sağlıyor.

    Ayrıntılı Hava Durumu Tahminleri 🌨️

    Yeni Güncelleme, Hava Durumu widget'ı için yeni Ayrıntılar, Günlük Tahmin ve Gün Doğumu/Gün Batımı widget'larını içeriyor. Böylece kullanıcılar, uygulamaya gitmeye gerek kalmadan çok daha fazla bilgiye ulaşabilecekler.

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görebileceğiniz gibi Ayrıntılar bölümü, yağış olasılığı, UV indeksi, rüzgar hızı ve hava kalitesi gibi bilgileri gösterirken Günlük Tahmin, önümüzdeki birkaç günün hava durumunu içeriyor. 

    Favori ve Ortak Çalma Listeleri 🔁

    Müzik uygulaması artık çalma listeleri oluşturup arkadaşlarınızla, ailenizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve herkesin favori parçalarıyla listeye katkıda bulunmasına olanak tanıyor. Bu özelliğe, oluşturduğunuz bir oynatma listesinde uygulamanın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesinden ulaşılabilecek.

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Daha sonra oynatma listesine bir bağlantı oluşturabileceksiniz ve bu bağlantıya erişimi olan herkes ona ekleme yapabilecek. Ayrıca kişileri QR kod aracılığıyla katılmaya davet edebilir ve katılmak isteyen her kişiyi onaylamayı seçebilirsiniz.

    Ayrıca iOS 17.2, Apple Music özelinde favorilere eklediğiniz şarkıları otomatik olarak toplayan bir Favori Çalma Listesi sunuyor. Bu liste dinamik olarak doldurulduğundan, kullanıcılara vakit tasarrufu sağlayacak.. Ek olarak yeni sürümde, dinleme geçmişinizi kapatmanıza olanak tanıyan, gizlilik odaklı yeni bir özellik daha bulunuyor. 

    Çıkartmaları Mesaj Tepkileri Olarak Kullanın 💬

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Apple, Mesajlar uygulamasındaki mesaj tepkilerini daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor. Önceden klavyeden bir çıkartmayı veya emojiyi herhangi bir mesaj balonunun üzerine sürüklemeniz gerekiyordu. Artık herhangi bir sohbet balonuna uzun basabilir ve iMessage'ın köşesine uygulanacak çıkartmayı veya emojiyi seçmenizi sağlayan "Çıkartma Ekle"ye dokunabilirsiniz.

    iMessage Kişileri Doğrulama 🪪

    iMessage'ın güvenliği, kişilerinizi doğrulamaya yönelik yeni bir özellikle daha artırıldı. İletişim Anahtarı Doğrulaması, hedef kişiyle iletişim kurduğunuzu doğrulayan bir kod görüntüleyerek görüşmelerinize ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Apple, iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması'nı ilk olarak Aralık 2022'de tanıttı ve özelliğin gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve hükümet yetkilileri gibi kişiler için tasarlandığını söyledi. iOS 17.2 ile artık erişime açılıyor.

    iCloud Mesaj Eşitleme 📲

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    iCloud'un yetenekleri artık Apple cihazlarınız için mesaj ayarları senkronizasyonu da içeriyor. Ayarlar uygulamasındaki yeni "iCloud‌'daki Mesajlar" bölümünden, mesajların kapladığı toplam depolama alanını, "iCloud" ile senkronize edilen mesaj sayısını ve son senkronizasyonun zamanını görebileceksiniz. Ayrıca bir cihazdaki tercihler ve özelleştirmeler, aynı iCloud hesabında oturum açan diğer cihazlarınıza da otomatik olarak yansıyacak

    Yeni TV Deneyimi 📽️

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    iOS 17.2 ile yenilenen bir diğer uygulama ise Apple TV. Yenilenen Apple TV uygulaması artık daha minimalist ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Mağaza bölümündeki Filmler ve TV şovları için ayrı sekmeler kaldırıldı ve bir araya toplandı. Ayrıca TV şovları ve Film satın alma seçeneklerinin iTunes uygulamasından da çok yakında kaldırılması bekleniyor. 

    Daha Güvenilir Acil Durum Uyarıları 🆘

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    iOS 17.2 güncellemesi iPhone'daki acil durum uyarılarının güvenilirliğini de artırıyor. Ayarlar -> Bildirimler ve Acil Durum Uyarıları'nda artık yeni bir "Yerel Farkındalık" seçeneği mevcut. Apple, Yerel Farkındalığın acil durum uyarılarının zamanlılığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için yaklaşık konumunuzu kullandığını söylüyor. Böylece şiddetli hava durumu uyarıları veya diğer hayati bildirimler olsun, uyarıların kaçırılma olasılığı en düşük seviyeye indirilmiş.

    FaceTime, Memoji ve Rehber İçin Daha Fazla Özelleştirme 📇

    Memoji'de yapılan yeni güncelleme, iPhone kullanıcılarının kişisel tarzlarını ve kimliklerini yansıtan avatarlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Ayrıca Apple, kullanıcıların bel, göğüs, omuz ve kolları özelleştirebilecekleri bir "Vücut" bölümü de ekledi.

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Rehber bölümünde ise, İletişim Posterlerine yeni özelleştirme seçenekleri ekleniyor. Böylece gökkuşağı renginde bir metin seçeneği, stiller ve renklendirme seçenekleri ile kişiler daha da öne çıkarılabilecek. Ayrıca Kişi Posterinizi FaceTime ve Telefon aracılığıyla paylaşmaya yönelik yeni seçenek de mevcut. Daha önce bu ayar yalnızca Mesajlar uygulamasında kullanılabiliyordu.

    Bir diğer değişiklik ise FaceTime özelinde. iOS 17.2, engellenen kişiler için uyarılar sunarak FaceTime'da gizliliği artırıyor. Engellenen bir kişi size FaceTime aracılığıyla ulaşmaya çalıştığında uygulama artık bir bildirim sunarak, arama başlatılmadan önce sizi bilgilendiriyor. 

    Gerçek Zamanlı Haber Takibi 📰

    iOS 17.2 yakında çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Haber uygulaması artık Canlı Etkinliklere daha fazla destek sunuyor. iPhone'nuz üzerinden güncel bilgileri anlık olarak takip edebileksiniz. Ayrıca bu bildirimlere Kilit Ekranı üzerinden veya iPhone 14 Pro ve iPhone 15 modellerinde Dynamic Island ekranından ulaşılabilecek.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iOS 17.2 güncellemesinin Aralık ayının başında kullanıma sunulması bekleniyor. Güncellemeye, belirtilen tarihlerde Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden ulaşabilirsiniz. İşte güncelleme alacak modeller;

    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone SE 3
    • iPhone SE 2
    • iPhone Xs
    • iPhone Xs Max
    • iPhone XR
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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