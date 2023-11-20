iOS 17.2 yakında geliyor: İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Apple'ın yeni Journal uygulaması sayesinde iPhone'unuz yakında kişisel günlüğünüz olarak hareket edebilecek. Apple bu uygulamanın başlangıçta iOS 17'nin bir parçası olarak yayınlayacağını duyurmuştu ve sonunda iOS 17.2 ile birlikte geliyor.
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Tek Tuşla Çeviri 🗺️
Ayrıntılı Hava Durumu Tahminleri 🌨️
Yeni Güncelleme, Hava Durumu widget'ı için yeni Ayrıntılar, Günlük Tahmin ve Gün Doğumu/Gün Batımı widget'larını içeriyor. Böylece kullanıcılar, uygulamaya gitmeye gerek kalmadan çok daha fazla bilgiye ulaşabilecekler.
Favori ve Ortak Çalma Listeleri 🔁
Müzik uygulaması artık çalma listeleri oluşturup arkadaşlarınızla, ailenizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve herkesin favori parçalarıyla listeye katkıda bulunmasına olanak tanıyor. Bu özelliğe, oluşturduğunuz bir oynatma listesinde uygulamanın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesinden ulaşılabilecek.
Ayrıca iOS 17.2, Apple Music özelinde favorilere eklediğiniz şarkıları otomatik olarak toplayan bir Favori Çalma Listesi sunuyor. Bu liste dinamik olarak doldurulduğundan, kullanıcılara vakit tasarrufu sağlayacak.. Ek olarak yeni sürümde, dinleme geçmişinizi kapatmanıza olanak tanıyan, gizlilik odaklı yeni bir özellik daha bulunuyor.
Çıkartmaları Mesaj Tepkileri Olarak Kullanın 💬
iMessage Kişileri Doğrulama 🪪
iMessage'ın güvenliği, kişilerinizi doğrulamaya yönelik yeni bir özellikle daha artırıldı. İletişim Anahtarı Doğrulaması, hedef kişiyle iletişim kurduğunuzu doğrulayan bir kod görüntüleyerek görüşmelerinize ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.
iCloud Mesaj Eşitleme 📲
Yeni TV Deneyimi 📽️
Daha Güvenilir Acil Durum Uyarıları 🆘
FaceTime, Memoji ve Rehber İçin Daha Fazla Özelleştirme 📇
Memoji'de yapılan yeni güncelleme, iPhone kullanıcılarının kişisel tarzlarını ve kimliklerini yansıtan avatarlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Ayrıca Apple, kullanıcıların bel, göğüs, omuz ve kolları özelleştirebilecekleri bir "Vücut" bölümü de ekledi.
Bir diğer değişiklik ise FaceTime özelinde. iOS 17.2, engellenen kişiler için uyarılar sunarak FaceTime'da gizliliği artırıyor. Engellenen bir kişi size FaceTime aracılığıyla ulaşmaya çalıştığında uygulama artık bir bildirim sunarak, arama başlatılmadan önce sizi bilgilendiriyor.
Gerçek Zamanlı Haber Takibi 📰
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iOS 17.2 güncellemesinin Aralık ayının başında kullanıma sunulması bekleniyor. Güncellemeye, belirtilen tarihlerde Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden ulaşabilirsiniz. İşte güncelleme alacak modeller;
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.