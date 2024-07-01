Samsung'un gelecek katlanabilir telefonlarında tam ekran parmak izi okuyucu yer alabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Samsung, altıncı nesil katlanabilir telefonları çok yakında piyasaya sürecek. Ancak şirket, gelecek nesil katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonlarında kullanılmak üzere yeni patentler almaya devam ediyor.

Ekran altına parmak izi okuyucu katman yerleştiriliyor

Ortaya çıkan yeni patent başvurusu, Samsung'un ekranın belirli bir bölgesi yerine tamamını parmak izi okuyucu olarak kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Patente göre, ekran panelinin altında parmak izi okuyan bir sensör katmanı yer alıyor. Böylece telefonun kilidini açmak çok daha kolay hale geliyor. Ayrıca bu sensör katmanının, harici ışık kaynağına ihtiyaç duymadan parmak izini okuyabileceği belirtiliyor.

Samsung Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir: İşte nedeni 8 sa. önce eklendi

Samsung'un mevcut katlanabilir telefonları yan tarafta güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip. Bu patentle beraber yakın zamanda bütün ekranı kapsayan parmak izi okuyucuları görebiliriz. X patformundan xleaks7 kullanıcısı yeni teknolojinin önümüzdeki sene çıkacak olan Galaxy Z Fold 7 gibi katlanabilir telefonlarda yer alabileceğini belirtiyor. Tabi teknoloji çok yeni olduğu için bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, tam ekran parmak izi okuyucunun patentini aldı