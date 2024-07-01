Samsung'un gelecek katlanabilir telefonlarında tam ekran parmak izi okuyucu yer alabilir

Ekran altına parmak izi okuyucu katman yerleştiriliyor
Ortaya çıkan yeni patent başvurusu, Samsung'un ekranın belirli bir bölgesi yerine tamamını parmak izi okuyucu olarak kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Patente göre, ekran panelinin altında parmak izi okuyan bir sensör katmanı yer alıyor. Böylece telefonun kilidini açmak çok daha kolay hale geliyor. Ayrıca bu sensör katmanının, harici ışık kaynağına ihtiyaç duymadan parmak izini okuyabileceği belirtiliyor.
Samsung'un mevcut katlanabilir telefonları yan tarafta güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip. Bu patentle beraber yakın zamanda bütün ekranı kapsayan parmak izi okuyucuları görebiliriz. X patformundan xleaks7 kullanıcısı yeni teknolojinin önümüzdeki sene çıkacak olan Galaxy Z Fold 7 gibi katlanabilir telefonlarda yer alabileceğini belirtiyor. Tabi teknoloji çok yeni olduğu için bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.