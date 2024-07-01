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    Anlık Bildirim

    Samsung'un gelecek katlanabilir telefonlarında tam ekran parmak izi okuyucu yer alabilir

    Samsung, bütün ekranın parmak izi okuyucu olarak çalıştığı bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin gelecek katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonları bu teknolojiyi kullanabilir.
    Samsung, tam ekran parmak izi okuyucunun patentini aldı
    Samsung, altıncı nesil katlanabilir telefonları çok yakında piyasaya sürecek. Ancak şirket, gelecek nesil katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonlarında kullanılmak üzere yeni patentler almaya devam ediyor.

    Ekran altına parmak izi okuyucu katman yerleştiriliyor

    Ortaya çıkan yeni patent başvurusu, Samsung'un ekranın belirli bir bölgesi yerine tamamını parmak izi okuyucu olarak kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Patente göre, ekran panelinin altında parmak izi okuyan bir sensör katmanı yer alıyor. Böylece telefonun kilidini açmak çok daha kolay hale geliyor. Ayrıca bu sensör katmanının, harici ışık kaynağına ihtiyaç duymadan parmak izini okuyabileceği belirtiliyor.

    Samsung, tam ekran parmak izi okuyucunun patentini aldı

    Samsung'un mevcut katlanabilir telefonları yan tarafta güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip. Bu patentle beraber yakın zamanda bütün ekranı kapsayan parmak izi okuyucuları görebiliriz. X patformundan xleaks7 kullanıcısı yeni teknolojinin önümüzdeki sene çıkacak olan Galaxy Z Fold 7 gibi katlanabilir telefonlarda yer alabileceğini belirtiyor. Tabi teknoloji çok yeni olduğu için bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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