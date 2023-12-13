Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro serisiyle TSMC üretimi 3nm A17 Pro çiplere geçiş yapmıştı. Ortaya çıkan bir rapora göre TSMC, Apple'a 2nm çiplerini sergilemiş durumda. TSMC'nin yeni çiplerinin 2025 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Financial Times'ın haberine göre TSMC'nin 2nm çipleri ilk olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanılacak. Apple uzun süredir TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda. Şirketin geliştirdiği son teknoloji üretim süreçleri ilk defa Apple tarafından kullanılıyor. Apple'ın şuanki çipleri A17 Pro ve M3, 3nm süreciyle üretilmekte. 2025 yılında 2nm üretim sürecine geçecek olan TSMC'nin ilk müşterisinin Apple olacak olması sürpriz değil. Dolayısıyla iPhone 17 Pro serisinde ilk 2nm işlemcileri görebiliriz.

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TSMC'nin 2nm sürecinde planlara uygun gittiği ve gecikme olmayacağı belirtiliyor. Şirket, 2nm sürecini, transistör yoğunluğu ve güç tüketimi açısından "endüstrinin en gelişmiş yarı iletken teknolojisi" olarak nitelendiriyor.

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TSMC'nin 2nm çipleri ilk defa iPhone 17'de kullanılabilir