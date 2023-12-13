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    TSMC'nin 2nm çipleri ilk defa iPhone 17'de kullanılabilir

    Ortaya çıkan bir rapora göre TSMC, Apple'a 2nm çiplerini sergilemiş durumda. TSMC'nin yeni çiplerinin 2025 yılında seri üretime geçeceği ve ilk defa iPhone 17 Pro'da kullanılacağı belirtiliyor.
    TSMC'nin 2nm çipleri ilk defa iPhone 17'de kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro serisiyle TSMC üretimi 3nm A17 Pro çiplere geçiş yapmıştı. Ortaya çıkan bir rapora göre TSMC, Apple'a 2nm çiplerini sergilemiş durumda. TSMC'nin yeni çiplerinin 2025 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

    Financial Times'ın haberine göre TSMC'nin 2nm çipleri ilk olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanılacak. Apple uzun süredir TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda. Şirketin geliştirdiği son teknoloji üretim süreçleri ilk defa Apple tarafından kullanılıyor. Apple'ın şuanki çipleri A17 Pro ve M3, 3nm süreciyle üretilmekte. 2025 yılında 2nm üretim sürecine geçecek olan TSMC'nin ilk müşterisinin Apple olacak olması sürpriz değil. Dolayısıyla iPhone 17 Pro serisinde ilk 2nm işlemcileri görebiliriz.

    TSMC'nin 2nm sürecinde planlara uygun gittiği ve gecikme olmayacağı belirtiliyor. Şirket, 2nm sürecini, transistör yoğunluğu ve güç tüketimi açısından "endüstrinin en gelişmiş yarı iletken teknolojisi" olarak nitelendiriyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/tsmc-demos-2nm-chips-to-apple-for-iphone-17-pro/ https://www.ft.com/content/e9be182f-ec9e-4426-9cd2-d5181fd64778
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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