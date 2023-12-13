TSMC'nin 2nm çipleri ilk defa iPhone 17'de kullanılabilir

Financial Times'ın haberine göre TSMC'nin 2nm çipleri ilk olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanılacak. Apple uzun süredir TSMC'nin en büyük müşterisi konumunda. Şirketin geliştirdiği son teknoloji üretim süreçleri ilk defa Apple tarafından kullanılıyor. Apple'ın şuanki çipleri A17 Pro ve M3, 3nm süreciyle üretilmekte. 2025 yılında 2nm üretim sürecine geçecek olan TSMC'nin ilk müşterisinin Apple olacak olması sürpriz değil. Dolayısıyla iPhone 17 Pro serisinde ilk 2nm işlemcileri görebiliriz.
TSMC'nin 2nm sürecinde planlara uygun gittiği ve gecikme olmayacağı belirtiliyor. Şirket, 2nm sürecini, transistör yoğunluğu ve güç tüketimi açısından "endüstrinin en gelişmiş yarı iletken teknolojisi" olarak nitelendiriyor.Kaynakça https://wccftech.com/tsmc-demos-2nm-chips-to-apple-for-iphone-17-pro/ https://www.ft.com/content/e9be182f-ec9e-4426-9cd2-d5181fd64778 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.