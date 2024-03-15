iOS 18 en büyük yapay zekâ güncellemesi olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 18 işletim sistemi için geri sayım devam ederken yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Firmanın yapay zekâ temelli pek çok yeni özellik dahil edeceği belirtilirken bugüne kadar sunulmuş en büyük güncelleme olacağı da iddialar arasında.

iOS 18 ile devrim

Gelen bilgilere göre Apple’ın kısa süre önce satın aldığı DarwinAI girişimi, iOS 18 güncellemesine önemli katkılar yapıyor. Apple ilk etapta Siri ve Spotlight aramasına sistem seviyesinde yapay zekâ bileşenleri entegre edecek.

Apple’dan şaşırtan adım 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan Apple belirli özellikleri daha fazla kullanıcı dostu yapmayı da planlıyor. Ayrıca Apple Music, kestirmeler ve Mesajlar uygulamaları da yapay zekâ ile zenginleştirilecek. DarwinAI girişimi ağırlıklı olarak üretim aşamasındaki bileşenlerin incelenmesi ve daha etkili, küçük yapay zekâ sistemleri geliştirme konusunda uzman.

Apple yapay zekâ alanına rakiplerinden daha geç girdi ancak iOS 18 ve macOS 15 ile bu açığı kapatmayı planlıyor. Ayrıca firmanın görselleri manipüle etme ve animasyon haline getirme konusunda da çalışmaları mevcut.

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iOS 18 yapay zekâya odaklanıyor