iOS 18 en büyük yapay zekâ güncellemesi olacak

iOS 18 ile devrim
Gelen bilgilere göre Apple’ın kısa süre önce satın aldığı DarwinAI girişimi, iOS 18 güncellemesine önemli katkılar yapıyor. Apple ilk etapta Siri ve Spotlight aramasına sistem seviyesinde yapay zekâ bileşenleri entegre edecek.
Diğer taraftan Apple belirli özellikleri daha fazla kullanıcı dostu yapmayı da planlıyor. Ayrıca Apple Music, kestirmeler ve Mesajlar uygulamaları da yapay zekâ ile zenginleştirilecek. DarwinAI girişimi ağırlıklı olarak üretim aşamasındaki bileşenlerin incelenmesi ve daha etkili, küçük yapay zekâ sistemleri geliştirme konusunda uzman.
Apple yapay zekâ alanına rakiplerinden daha geç girdi ancak iOS 18 ve macOS 15 ile bu açığı kapatmayı planlıyor. Ayrıca firmanın görselleri manipüle etme ve animasyon haline getirme konusunda da çalışmaları mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.