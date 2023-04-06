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    Anlık Bildirim

    Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr yapacak

    Apple, yaklaşık altı yıldır yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıyor. Firma, yayınladığı yeni raporda 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr hale getirmeyi planladığını bildirdi.
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    Apple, tüm ürünlerini karbon nötr yapacak Tam Boyutta Gör
    Apple, 2017 yılında genel merkezini Apple Park’a taşımıştı. Bu kampüs çatısında barındırdığı 17 megavatlık güneş panelleri sayesinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle çalışmaya devam ediyor. Ancak Apple sadece kendini karbondan arındırmakla kalmıyor aynı zamanda üretici ortaklarını da buna teşvik ediyor. Firma, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr hale getirmeyi planladığını yaptığı açıklamada bildirdi.

    Apple, karbondan arınıyor

    Apple, tüm ürünlerini karbon nötr yapacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın açıklamasına göre üretici ortakları halihazırda 13 gigawatt’tan fazla yenilenebilir enerji kurulumuna ulaşmış durumda. Geçen yıla göre büyümenin yüzde 30 olduğunu belirten firma, 28 ülkede faaliyet gösteren 250'den fazla tedarikçisinin 2030 hedefine bağlı kalacaklarını taahhüt etmiş durumda. Apple’a göre 2030 yılı hedeflerine ulaşmak için 20 gigawatt kadar yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyuluyor.

     

    Apple, tüm ürünlerini karbon nötr yapacak Tam Boyutta Gör
    Apple, yalnızca geçen yıl Supplier Clean Energy Program kapsamında yaklaşık 3.8 milyon otomobilin yollardan kaldırılmasına denk gelen 17,4 milyon metrik ton CO2 emisyonunun önlendiğini belirtiyor. Apple, Green Bond programına 2016 yılında 4,7 milyar dolarlık bir yatırımla başladı ve bugüne kadar 3,2 milyar doların üzerinde ödeme yaptı. Bu kaynak tedarik zincirini karbondan arındıracak projelere aktarılıyor. Apple örnek olarak 320 megavat elektrik üreten IP Radian Solar projesini gösteriyor. Şirket ayrıca Çin ve Japonya'da yaklaşık 500 megavatlık güneş ve rüzgar yatırımı da yaptı. Her yıl milyonlarca telefon üreten Apple’ın tedarik zincirini karbon nötr veya yüzde yüz yenilenebilir hale getirmesi önemli bir adım ve sorumluluk.
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/apple_plans_to_make_all_its_products_carbonneutral_by_2030-news-58148.php https://www.apple.com/newsroom/2023/04/apple-and-global-suppliers-expand-renewable-energy-to-13-point-7-gigawatts/
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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