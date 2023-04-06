Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr yapacak

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Apple, karbondan arınıyor
Kaynakça
https://www.gsmarena.com/apple_plans_to_make_all_its_products_carbonneutral_by_2030-news-58148.php
https://www.apple.com/newsroom/2023/04/apple-and-global-suppliers-expand-renewable-energy-to-13-point-7-gigawatts/
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı