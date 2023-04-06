Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr yapacak

Apple, yaklaşık altı yıldır yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıyor. Firma, yayınladığı yeni raporda 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr hale getirmeyi planladığını bildirdi.