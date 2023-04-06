iOS 17 ile iPhone'ların denetim merkezi yenileniyor

iOS 17'deki tek büyük değişiklik olabilir
Anonim bir kaynağa göre, yenilenmiş denetim merkezi iOS 17 ile gelen en belirgin değişikliklerden biri olacak.
2017’de yayınlanan iOS 11’den bu yana büyük ölçüde aynı görünen denetim merkezi için ne gibi değişikliklerin olacağına dair bir detay verilmedi. WiFi, Bluetooth, ekran parlaklığı, ses düzeyi kontrolleri, karanlık mod ve daha birçok sistem işlevine kolay erişim sağlayan menü, ilk iOS 7 ile tanıtılmıştı. Bakalım, iPhone X’in çıkışından beri Apple’ın hiç dokunmadığı denetim merkezi ne gibi değişiklikler görecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı