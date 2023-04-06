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    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile iPhone'ların denetim merkezi yenileniyor

    Apple WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılacak iOS 17 güncellemesinin büyük yenilikler getireceği söyleniyor. Bunlardan birisi de, iOS 11'den beri değişmeyen denetim merkezinin yenilenmesi olacak.
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    ios 17 yenilenmiş denetim merkezi ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 17’yi Haziran ayında WWDC 2023’te diğer yazılımlarla birlikte tanıtması bekleniyor. Etkinlik yaklaştıkça, iOS 17 ile gelecek yenilikler hakkında söylentiler de artmaya başladı. Daha öncesinden iOS 17’nin iPhone kullanıcılarının istediği bir dizi büyük yenilik getireceği ortaya atılmıştı ancak hangi özellikler olacağına ilişkin detay verilmemişti. Şimdi başka bir rapor, Apple’ın iOS 17 ile denetim merkezinde büyük değişikler sunacağını söylüyor.

    iOS 17'deki tek büyük değişiklik olabilir

    Anonim bir kaynağa göre, yenilenmiş denetim merkezi iOS 17 ile gelen en belirgin değişikliklerden biri olacak.

    2017’de yayınlanan iOS 11’den bu yana büyük ölçüde aynı görünen denetim merkezi için ne gibi değişikliklerin olacağına dair bir detay verilmedi. WiFi, Bluetooth, ekran parlaklığı, ses düzeyi kontrolleri, karanlık mod ve daha birçok sistem işlevine kolay erişim sağlayan menü, ilk iOS 7 ile tanıtılmıştı. Bakalım, iPhone X’in çıkışından beri Apple’ın hiç dokunmadığı denetim merkezi ne gibi değişiklikler görecek.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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