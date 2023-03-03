Apple, tüm vücudu analiz edecek: Body ID geliyor

Apple'ın yeni teknolojisi: Body ID
Biyometri, teknoloji dünyası için yeni bir şey değil ancak Apple’ın bu patentte önerdiği şey, vücut verilerine yepyeni bir anlam kazandırabilir. Apple, kişinin vücudunun tam görüntüsünü elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda vücudun belli bir parçasındaki sorunu tespit edip öneri de bulunacak.
Şirket, bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak için bir tür makine öğrenimi yapay zeka sistemi de geliştirecektir. Apple, belli bir süre boyunca bir grup katılımcıdan topladığı verilerle hareket edecek ancak patente göre ne katılımcı sayısı ne de süre belli değil. Tabii ki ne kadar vücut taraması yapılırsa o kadar iyi.
iPhone'da kullanılmayabilir
Öte yandan Body ID olarak bahsedilen bu tarama teknolojisinin hangi cihazda kullanılacağı belli değil. Teknoloji, bir iPhone’a da dahil edilebilir, başka bir cihazda da kullanılabilir.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/23/03/02/future-apple-body-id-could-increase-health-awareness-offer-diet-advice https://gizmodo.com/apple-body-scanning-face-id-iphone-watch-fat-health-ios-1850178726 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez