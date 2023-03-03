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    Apple, tüm vücudu analiz edecek: Body ID geliyor

    Apple’ın yeni ortaya çıkan patent başvurusu, Touch ID ve Face ID’nin çok ötesinde, sağlığa odaklanan yeni bir teknolojiyi gösteriyor. Apple, Body ID ile neyi hedefliyor?
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    apple body id vücut tarama patent Tam Boyutta Gör
    Yeni patent, Apple’ın bir kişinin yüzünü, boynunu, kollarını, bacaklarını kısacası tüm vücudunu tarayabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor. Body ID olarak geçen yeni teknoloji, Touch ve Face ID’nin ötesinde ancak iPhone dışında başka bir cihazda da kullanılabilir.

    Apple'ın yeni teknolojisi: Body ID

    apple patent body id Tam Boyutta Gör
    Şirketin patent başvurusu, normal fotoğrafların yanı sıra kızılötesi görüntüler de dahil olmak üzere harici sensörlerle yakalanan derinlik haritalarına dayalı olarak vücut bilemini analiz etmeyi amaçlıyor. Apple, yüz için kızılötesi görüntüler kullanarak bu tür biyometrik okumaları zaten kullanıyor ancak bu patentte aynı teknoloji tüm vücut için kullanılıyor.

    Biyometri, teknoloji dünyası için yeni bir şey değil ancak Apple’ın bu patentte önerdiği şey, vücut verilerine yepyeni bir anlam kazandırabilir. Apple, kişinin vücudunun tam görüntüsünü elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda vücudun belli bir parçasındaki sorunu tespit edip öneri de bulunacak.

    Şirket, bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak için bir tür makine öğrenimi yapay zeka sistemi de geliştirecektir. Apple, belli bir süre boyunca bir grup katılımcıdan topladığı verilerle hareket edecek ancak patente göre ne katılımcı sayısı ne de süre belli değil. Tabii ki ne kadar vücut taraması yapılırsa o kadar iyi.

    iPhone'da kullanılmayabilir

    Öte yandan Body ID olarak bahsedilen bu tarama teknolojisinin hangi cihazda kullanılacağı belli değil. Teknoloji, bir iPhone’a da dahil edilebilir, başka bir cihazda da kullanılabilir.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/23/03/02/future-apple-body-id-could-increase-health-awareness-offer-diet-advice https://gizmodo.com/apple-body-scanning-face-id-iphone-watch-fat-health-ios-1850178726
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    şairane 5 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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