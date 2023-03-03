Apple, tüm vücudu analiz edecek: Body ID geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni patent, Apple’ın bir kişinin yüzünü, boynunu, kollarını, bacaklarını kısacası tüm vücudunu tarayabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor. Body ID olarak geçen yeni teknoloji, Touch ve Face ID’nin ötesinde ancak iPhone dışında başka bir cihazda da kullanılabilir.

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Apple'ın yeni teknolojisi: Body ID

Tam Boyutta Gör Şirketin patent başvurusu, normal fotoğrafların yanı sıra kızılötesi görüntüler de dahil olmak üzere harici sensörlerle yakalanan derinlik haritalarına dayalı olarak vücut bilemini analiz etmeyi amaçlıyor. Apple, yüz için kızılötesi görüntüler kullanarak bu tür biyometrik okumaları zaten kullanıyor ancak bu patentte aynı teknoloji tüm vücut için kullanılıyor.

Biyometri, teknoloji dünyası için yeni bir şey değil ancak Apple’ın bu patentte önerdiği şey, vücut verilerine yepyeni bir anlam kazandırabilir. Apple, kişinin vücudunun tam görüntüsünü elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda vücudun belli bir parçasındaki sorunu tespit edip öneri de bulunacak.

Şirket, bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak için bir tür makine öğrenimi yapay zeka sistemi de geliştirecektir. Apple, belli bir süre boyunca bir grup katılımcıdan topladığı verilerle hareket edecek ancak patente göre ne katılımcı sayısı ne de süre belli değil. Tabii ki ne kadar vücut taraması yapılırsa o kadar iyi.

iPhone'da kullanılmayabilir

Öte yandan Body ID olarak bahsedilen bu tarama teknolojisinin hangi cihazda kullanılacağı belli değil. Teknoloji, bir iPhone’a da dahil edilebilir, başka bir cihazda da kullanılabilir.

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