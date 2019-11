Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip

Bugün çevrim içi içerik sektöründe pek çok önemli oyuncunun mücadele ettiğini görüyoruz. Sektörde sunulan içeriklerin kalitesi kadar videoların kalitesi de önem kazanmaya başladı. Apple TV+ video kalitesi açısından çıtayı çok daha yukarı çekiyor.

Sektörün en iyisi

Geçtiğimiz haftalarda global çıkışını gerçekleştiren Apple TV+ platformu, Jason Momoa gibi ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımlarla abone avına başladı. Apple kullanıcı tabanının da etkisiyle platformun kısa sürede önemli bir abone sayısına ulaşması bekleniyor.

Hizmetin çıkışı akabinde otoriteler de video kalitesinin karşılaştırılması için testler yapmaya başladı. FlatpanelsHD yaptığı testlerde Apple TV+ içeriklerinin sektördeki en yüksek 4K bit oranlarına ulaştığını tespit etmiş. Bilindiği üzere yüksek bit oranları videoların daha fazla veri aktarmasına ve daha kaliteli görüntüler oluşturmasını sağlıyor.

Testlerde See yapımının ortalama 29Mbps, en yüksek noktada ise 41Mbps 4K bit oranlarına ulaştığı görülmüş. The Elephant Queen yapımı ortalama 26Mbps, en yüksek 30Mbps bit oranlarına ulaşırken, Snoopy in Space ise 24Mbps pik seviye ile bir animasyon yapımındaki en iyi oranlardan birisini yakalamış. Ortalama olarak Apple TV+ içeriklerinin bir HD Blu-ray diskine göre 1.5-2 kat daha fazla, Ultra HD Blu-ray disklere göre yüzde 50 daha fazla bit oranı sunduğu görülmüş.

Diğer taraftan içeriklerin ses bit oranları ise 386Kbps seviyesinde kalmış ve sektöre göre oldukça düşük bir rakama imza atmış. Dolby Atmos sistemleri ile bu rakamın yükseleceği ifade ediliyor.

Apple TV+ içeriklerinin yüksek 4K bit oranlarından faydalanabilmek için elbette uyumlu kutular gerekiyor. Uyumlu kutu listesinin ilk sırasında ise haliyle Apple TV cihazları yer alıyor.

https://appleinsider.com/articles/19/11/04/apple-tv-boasts-highest-bitrate-of-any-4k-streaming-service-report-says