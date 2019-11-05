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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip

    Geçtiğimiz hafta global erişime açılan Apple TV+ video içerik platformu, 4K çözünürlüklerde 41Mbps bit oranına ulaşarak sektörün en iyi rakamlarına imza attı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    apple tv
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip

    Bugün çevrim içi içerik sektöründe pek çok önemli oyuncunun mücadele ettiğini görüyoruz. Sektörde sunulan içeriklerin kalitesi kadar videoların kalitesi de önem kazanmaya başladı. Apple TV+ video kalitesi açısından çıtayı çok daha yukarı çekiyor.

    Sektörün en iyisi

    Geçtiğimiz haftalarda global çıkışını gerçekleştiren Apple TV+ platformu, Jason Momoa gibi ünlü isimlerin yer aldığı iddialı yapımlarla abone avına başladı. Apple kullanıcı tabanının da etkisiyle platformun kısa sürede önemli bir abone sayısına ulaşması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Hizmetin çıkışı akabinde otoriteler de video kalitesinin karşılaştırılması için testler yapmaya başladı. FlatpanelsHD yaptığı testlerde Apple TV+ içeriklerinin sektördeki en yüksek 4K bit oranlarına ulaştığını tespit etmiş. Bilindiği üzere yüksek bit oranları videoların daha fazla veri aktarmasına ve daha kaliteli görüntüler oluşturmasını sağlıyor.

    Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip

    Testlerde See yapımının ortalama 29Mbps, en yüksek noktada ise 41Mbps 4K bit oranlarına ulaştığı görülmüş. The Elephant Queen yapımı ortalama 26Mbps, en yüksek 30Mbps bit oranlarına ulaşırken, Snoopy in Space ise 24Mbps pik seviye ile bir animasyon yapımındaki en iyi oranlardan birisini yakalamış. Ortalama olarak Apple TV+ içeriklerinin bir HD Blu-ray diskine göre 1.5-2 kat daha fazla, Ultra HD Blu-ray disklere göre yüzde 50 daha fazla bit oranı sunduğu görülmüş.

    Diğer taraftan içeriklerin ses bit oranları ise 386Kbps seviyesinde kalmış ve sektöre göre oldukça düşük bir rakama imza atmış. Dolby Atmos sistemleri ile bu rakamın yükseleceği ifade ediliyor.

    Apple TV+ içeriklerinin yüksek 4K bit oranlarından faydalanabilmek için elbette uyumlu kutular gerekiyor. Uyumlu kutu listesinin ilk sırasında ise haliyle Apple TV cihazları yer alıyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/11/04/apple-tv-boasts-highest-bitrate-of-any-4k-streaming-service-report-says Yorum Yaz
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    ciftkazmali 2 hf.
    teknoloji editörü değil applenin içi
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    ilkercom 2 hf.
    Teknoloji editörü olup 386mbps ses yazmak ve buna düşük demek :D aynı binaya girip çıkan biri var Erdi adında git bişeyler öğren.

    Netflix 4k videolarda max 15,25mbps veriyor. 1080p videolarda 3mbps kadar gördüm. ancak 65" 4k tv de rahatsız etmiyor.
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    GetSomeRest 2 hf.
    Çok yüksek bitrate marifet değil asıl marifet yüksek kaliteyi daha düşük bant kullanacak şekilde optimize etmektir. 4k kameradan çıkan videoyu olduğu gibi yayınlasan ne anlamı var kaç kişinin 40mb interneti var. Tabi bu netflix de işin iyice posasının suyunu çıkarmış 2 saatlik filmi 330mb a indirip yayınlıyor, 1080p ve 10.1" ekranlı olan lisanslı tablette 144p de izletiyorlar tam bir rezalet.
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    deoks 2 hf.
    Onu bilmem de "see" dizisi çok enteresan olmuş. izleyin derim.
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    captain320 2 hf. deoks
    Nasıl izleyeceğiz onuda söyle bari
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    ssbrutality 2 hf.
    bitrate demek çok mu zor eko? bit bit bit.. bende apple için panel ürettiler sandım
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    PAUL WALKER 2 hf.
    Ekrem71=a haber ve atv.
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    unununium 2 hf.
    ses 386 kbit olacaktı. görünce düzeltirsin

    Edit: şimdi gördüm kaynakta da aynı hata var
    aynen alıp google translateye attınız herhalde
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