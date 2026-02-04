Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı (Şubat 2026)

    Xbox Game Pass'e Şubat ayında eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunlar arasında High On Life 2 dahil 11 oyun yer alıyor. İşte oyunlar...         

    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. 

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 17 Şubat'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Madden NFL 26, Relooted, BlazBlue Entropy Effect X, Roadside Research, Starsand Island, High On Life 2, Kingdom Come Deliverance, Avatar: Frontiers of Pandora ve Avowed. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

     

    Ayrıca Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Madden NFL 24 yer alıyor.

    • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Bulut, Konsol ve PC) – February 5
    • Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Bulut, Konsol, El konsolu ve PC)
    • Madden NFL 26 (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Şubat
    • Relooted (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 10 Şubat
    • BlazBlue Entropy Effect X (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat
    • Roadside Research (Game Preview) (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat
    • Starsand Island (Bulut, Xbox Series X|S vePC) – 12 Şubat
    • High On Life 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 13 Şubat
    • Kingdom Come Deliverance (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat
    • Avatar: Frontiers of Pandora (Bulut, Xbox Series X|S, El konsolu ve PC) – 17 Şubat
    • Avowed (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 17 Şubat

    Oyun Güncellemeleri

    • Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Bulut, Konsol, El konsolu ve PC) – 5 Şubat
    • Monster Train 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – Erişime açıldı

    Oyun-içi ödüller

    • The First Descendant (Bulut, Konsol ve PC) – February 5
    • Rainbow Six Siege (Bulut, Konsol ve PC) – Erişime açıldı
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petekten su sesi gelmesi buspon kullanıcı yorumları yeni mezun diş hekimi maaşı civilization 6 türkçe yama egzozdan beyaz duman neden çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum