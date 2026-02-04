Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı (Şubat 2026)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Microsoft'un paylaştığı listeye göre 17 Şubat'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Madden NFL 26, Relooted, BlazBlue Entropy Effect X, Roadside Research, Starsand Island, High On Life 2, Kingdom Come Deliverance, Avatar: Frontiers of Pandora ve Avowed. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Madden NFL 24 yer alıyor.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Bulut, Konsol ve PC) – February 5

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Bulut, Konsol, El konsolu ve PC)

Madden NFL 26 (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Şubat

Relooted (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 10 Şubat

BlazBlue Entropy Effect X (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat

Roadside Research (Game Preview) (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat

Starsand Island (Bulut, Xbox Series X|S vePC) – 12 Şubat

High On Life 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 13 Şubat

Kingdom Come Deliverance (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat

Avatar: Frontiers of Pandora (Bulut, Xbox Series X|S, El konsolu ve PC) – 17 Şubat

Avowed (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 17 Şubat

Oyun Güncellemeleri

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Bulut, Konsol, El konsolu ve PC) – 5 Şubat

Monster Train 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – Erişime açıldı

Oyun-içi ödüller

The First Descendant (Bulut, Konsol ve PC) – February 5

Rainbow Six Siege (Bulut, Konsol ve PC) – Erişime açıldı

