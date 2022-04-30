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    iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı

    Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de cihazların fiyatları sızdırıldı.   
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    iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı
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    iPhone 14 serisi ile ilgili sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Çin'den gelen son bilgiler, cihazların tasarımlarını ve fiyatlarını ortaya koyuyor.

    Daha önce bilindiği üzere iPhone 14 serisinde toplamda dört akıllı telefon olacak: iPhone 14 ve iPhone 14 Max, üst düzey iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. iPhone 13 serisine kıyasla tüm cihazların fiyatının 100 dolar arttığı bildirildi.

    iPhone 14 fiyatı

    iPhone 14 serisinin fiyatlandırmasının şu şekilde olması bekleniyor:

    • Phone 14 — 799 dolar
    • iPhone 14 Max — 899 dolar
    • iPhone 14 Pro — 1099 dolar
    • iPhone 14 Pro Max — 1199 dolar

    Bonus olarak değerlendirilen bu yılki ana değişiklikler iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e gidecek. Bu modellerde artık çentik olmayacak, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak. Pro sürümleri, yeni bir 48 megapiksel sensörle donatılacakları için kamera bloğu büyüyecek. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu gelişme iPhone'lar için mobil fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyacak.

    iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı
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    Son olarak iPhone 14 serisinde iki ekran boyutu olacağını da belirtelim: iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için 6,1 inç, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max içinse 6,7 inç.

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    C
    Command-01 4 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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