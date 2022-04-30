iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı

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iPhone 14 serisi ile ilgili sızıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Çin'den gelen son bilgiler, cihazların tasarımlarını ve fiyatlarını ortaya koyuyor.

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Daha önce bilindiği üzere iPhone 14 serisinde toplamda dört akıllı telefon olacak: iPhone 14 ve iPhone 14 Max, üst düzey iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. iPhone 13 serisine kıyasla tüm cihazların fiyatının 100 dolar arttığı bildirildi.

iPhone 14 fiyatı

iPhone 14 serisinin fiyatlandırmasının şu şekilde olması bekleniyor:

Phone 14 — 799 dolar

iPhone 14 Max — 899 dolar

iPhone 14 Pro — 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max — 1199 dolar

Bonus olarak değerlendirilen bu yılki ana değişiklikler iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e gidecek. Bu modellerde artık çentik olmayacak, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak. Pro sürümleri, yeni bir 48 megapiksel sensörle donatılacakları için kamera bloğu büyüyecek. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu gelişme iPhone'lar için mobil fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyacak.

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Son olarak iPhone 14 serisinde iki ekran boyutu olacağını da belirtelim: iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için 6,1 inç, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max içinse 6,7 inç.

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