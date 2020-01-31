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    Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek

    Apple'ın başı patent ihlali nedeniyle yine dertte. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (CalTech), Apple ve Broadcom'a karşı açtığı patent davasında 1.1 milyar dolar tazminat kazandı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek
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    Teknoloji devi Apple, yonga tedarikçilerinden birinin patent ihlali konusunda sıkıntılı günler yaşıyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (CalTech), Wi-Fi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle  Apple ve Broadcom hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.

    Ayrıca Bkz. "Çin, Koronavirüs nedeniyle Tesla'dan Şangay fabrikasını kapatmasını istiyor"

    İki şirket arasında sorun yaratabilir

    CalTech, Apple ve Broadcom'dan toplamda 1.1 milyar dolarlık tazminat kazanmış durumda. Mahkeme bu tazminatın 837,8 milyon dolarının Apple, kalan 270,2 milyon dolarının ise Broadcom tarafından ödemesini kararlaştırdı. Apple'ın ise bu duruma itiraz ederek suçu Broadcom'a yıkmaya çalışacağı belirtiliyor.

    Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek
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    Apple ve Broadcom arasındaki ilişki her iki şirket için de önem arzediyor. Zira geçtiğimiz hafta Apple, yonga üreticisi ile 15 milyar dolarlık bir tedarik anlaşması imzalamıştı. Ayrıca Apple, Broadcom gelirlerinin beşte birini oluşturuyor. Dolayısı ile mahkemenin aldığı bu kararın, iki şirket arasında sorun yaratıp yaratmayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



    https://www.reuters.com/article/us-broadcom-apple-verdict/caltech-wins-1-1-billion-jury-verdict-in-patent-case-against-apple-broadcom-idUSKBN1ZS399 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    hidrojennn 12 dk.
    apple herkese patent ihlali davası açarak rüzgar ekti, kendine fırtına biçti.
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