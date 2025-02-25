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Yerlilik şartlarını karşılamadığı için yasaklanmıştı

Endonezya, Apple'ın yerel olarak satılan akıllı telefonların en az %35'inin yerel olarak üretilmiş parçalardan oluşması şartını yerine getirmemesinin ardından geçtiğimiz sene Ekim ayında iPhone 16'nın satışını yasaklamıştı.

Daha sonra Endonezya yatırım bakanı, Apple'ın akıllı telefonlar ve diğer ürünler için bileşenler üreten bir üretim tesisine 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Ancak bu haberin ardından görüşmeler tıkandı.

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Bloomberg'in haberine göre Apple, Endonezya hükümetiyle anlaşmaya vardı ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Apple'ın bu yatırımın yanı sıra, yerel çalışanları ürünleri üzerinde araştırma ve geliştirme konusunda eğitmeyi taahhüt edeceği ve bunun mevcut Apple akademileri dışındaki programlar aracılığıyla yapılacağı belirtiliyor. Ancak, Apple'ın ülkede yakın zamanda iPhone üretme planları olmadığı ifade ediliyor.

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Apple ve Endonezya anlaştı: iPhone 16 satış yasağı kalkıyor