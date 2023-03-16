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    Apple ve Foxconn anlaştı: AirPods üretimi yer değiştiriyor

    Apple'ın Çin'deki varlığı ABD’li teknoloji devinin üretimi başka ülkelere kaydırmasıyla son bulabilir. Şimdi Apple ve Foxconn, Hindistan'da 200 milyon dolarlık bir fabrika kurmaya hazırlanıyor.
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    Apple ve Foxconn anlaştı: AirPods üretimi yer değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji pazarının önde gelen isimlerinden Apple, Çin'de yaşanan Covid-19 kısıtlamaları ve artan Çin-ABD gerilimi nedeniyle iPhone ve AirPods üretimini uzun süredir asya ülkesinden dışarıya taşımayı planlıyor. Şimdi Apple ve Foxconn'un bu doğrultuda yeni bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.

    AirPods üretimi için 200 milyon dolarlık yatırım

    Sektöre yakın kaynaklara göre Apple ve Foxconn, AirPods üretimi için Hindistan'ın güneyinde Telangana eyaletinde 200 milyon dolarlık bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bilmeyenler için Foxconn, Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri konumunda ve iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. AirPod üretiminin ise, çeşitli tedarikçiler tarafından sağlandığını hatırlatalım.

    Yeni anlaşma, Cuppertino devi ve Foxconn arasındaki ortaklığın daha da güçleneceğini gösteriyor. Ayrıca kaynaklar, Apple'ın yeni AirPods tesisine 200 milyon doların üzerinde yatırım planladığını bildirdi. Bu doğrultuda yatırımın toplam değeri henüz açıklanmadı. Ancak fabrikanın bile 200 milyon dolara mal olduğunu düşünürsek Apple'ın büyük bir karara imza attığını söyleyebiliriz.

    Apple’ın Hindistan planları büyük

    Bildirilenlere göre yeni fabrika için ilk inşaat çalışmaları bu yılın sonunda başlayacak. 2024'ün sonunda ise seri üretime geçilmesi bekleniyor. Ayrıca yeni haberin ardından Foxconn birim hisselerinde yaklaşık yüzde 9, Foxconn hisselerinde ise yüzde 0,5 artış yaşandığını belirtelim.

    Ek olarak Hindistan'a taşınacak AirPods üretimi, iPhone'lar için de bir zemin niteliğinde olabilir. Apple şu anda Hindistan’ın akıllı telefon pazarında yalnızca yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olsa da, CEO Tim Cook daha önce Hindistan’ı gelecekte büyüme için potansiyel bir alan olarak kabul etmişti.

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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