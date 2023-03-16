Apple ve Foxconn anlaştı: AirPods üretimi yer değiştiriyor

AirPods üretimi için 200 milyon dolarlık yatırım
Sektöre yakın kaynaklara göre Apple ve Foxconn, AirPods üretimi için Hindistan'ın güneyinde Telangana eyaletinde 200 milyon dolarlık bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bilmeyenler için Foxconn, Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri konumunda ve iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. AirPod üretiminin ise, çeşitli tedarikçiler tarafından sağlandığını hatırlatalım.
Yeni anlaşma, Cuppertino devi ve Foxconn arasındaki ortaklığın daha da güçleneceğini gösteriyor. Ayrıca kaynaklar, Apple'ın yeni AirPods tesisine 200 milyon doların üzerinde yatırım planladığını bildirdi. Bu doğrultuda yatırımın toplam değeri henüz açıklanmadı. Ancak fabrikanın bile 200 milyon dolara mal olduğunu düşünürsek Apple'ın büyük bir karara imza attığını söyleyebiliriz.
Apple’ın Hindistan planları büyük
Bildirilenlere göre yeni fabrika için ilk inşaat çalışmaları bu yılın sonunda başlayacak. 2024'ün sonunda ise seri üretime geçilmesi bekleniyor. Ayrıca yeni haberin ardından Foxconn birim hisselerinde yaklaşık yüzde 9, Foxconn hisselerinde ise yüzde 0,5 artış yaşandığını belirtelim.
Ek olarak Hindistan'a taşınacak AirPods üretimi, iPhone'lar için de bir zemin niteliğinde olabilir. Apple şu anda Hindistan’ın akıllı telefon pazarında yalnızca yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olsa da, CEO Tim Cook daha önce Hindistan’ı gelecekte büyüme için potansiyel bir alan olarak kabul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)