Tam Boyutta Gör Teknoloji pazarının önde gelen isimlerinden Apple, Çin'de yaşanan Covid-19 kısıtlamaları ve artan Çin-ABD gerilimi nedeniyle iPhone ve AirPods üretimini uzun süredir asya ülkesinden dışarıya taşımayı planlıyor. Şimdi Apple ve Foxconn'un bu doğrultuda yeni bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.

AirPods üretimi için 200 milyon dolarlık yatırım

Sektöre yakın kaynaklara göre Apple ve Foxconn, AirPods üretimi için Hindistan'ın güneyinde Telangana eyaletinde 200 milyon dolarlık bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bilmeyenler için Foxconn, Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri konumunda ve iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. AirPod üretiminin ise, çeşitli tedarikçiler tarafından sağlandığını hatırlatalım.

Yeni anlaşma, Cuppertino devi ve Foxconn arasındaki ortaklığın daha da güçleneceğini gösteriyor. Ayrıca kaynaklar, Apple'ın yeni AirPods tesisine 200 milyon doların üzerinde yatırım planladığını bildirdi. Bu doğrultuda yatırımın toplam değeri henüz açıklanmadı. Ancak fabrikanın bile 200 milyon dolara mal olduğunu düşünürsek Apple'ın büyük bir karara imza attığını söyleyebiliriz.

Apple’ın Hindistan planları büyük

Bildirilenlere göre yeni fabrika için ilk inşaat çalışmaları bu yılın sonunda başlayacak. 2024'ün sonunda ise seri üretime geçilmesi bekleniyor. Ayrıca yeni haberin ardından Foxconn birim hisselerinde yaklaşık yüzde 9, Foxconn hisselerinde ise yüzde 0,5 artış yaşandığını belirtelim.

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Ek olarak Hindistan'a taşınacak AirPods üretimi, iPhone'lar için de bir zemin niteliğinde olabilir. Apple şu anda Hindistan’ın akıllı telefon pazarında yalnızca yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olsa da, CEO Tim Cook daha önce Hindistan’ı gelecekte büyüme için potansiyel bir alan olarak kabul etmişti.

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Apple ve Foxconn anlaştı: AirPods üretimi yer değiştiriyor