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    Anlık Bildirim

    Apple ve Google arasında önemli iş birliği

    Apple AirTag ve Samsung SmartTag gibi takip aksesuarlarının kötü niyetli olarak insanları takip etmesinin önüne geçmek isteyen Apple ile Google bir araya geliyor.
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Değerli eşyaların unutulmamasını veya kayıp eşyaların bulunabilmesini sağlayan Apple AirTag ve benzeri aksesuarlar yaygın bir kullanım alanı elde etmeye başladı. İyi niyetli kullanımın yanında kötü niyetli kullanım da mevcut ve burada en büyük iş üreticilere düşüyor.

    Apple ve Google iş birliği

    Apple ve Google bu tür aksesuarlar ile istenmeyen takipleri önlemek için bir endüstri standardı hazırladı. Bu standart belirli kurallar içeriyor ve istenmeyen takip olayı meydana geldiğinde iOS ve Android cihazlara uyarı bildirimleri gönderiyor.

    Standardın geliştirilmesinde cihaz üreticilerinden geri bildirim alınacak ve farklı sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilecek. IETF – İnternet Görev Gücü konsorsiyumuna belgeler gönderildi ve 3 ay içerisinde onay bekleniyor. Sonrasında Apple ve Google ilgili kuralları tamamlayarak yayınlayacak. Aynı dönemde iOS ve Android sürümlerine de güncellemeler gönderilecek. Samsung ve Tile gibi diğer üreticilerin de bu standardı desteklemesi bekleniyor.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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