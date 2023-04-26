Google Authenticator bulut desteğini getiriyor

İki aşamalı doğrulama sistemlerinin vazgeçilmez araçlarından Google Authenticator, yıllardır beklenen ve istenen özelliğine kavuştu. Kullanıcılar artık tek seferlik kodlarını bulut platformuna yedekleyebilecekler.

Google’dan önemli hamle

İki aşamalı doğrulama için kullanılan tek şifre araçlarının yedeklenebilir olması oldukça önemli zira yeni bir cihaza geçerken ya da aracı yeniden kurarken tüm kodları ilgili siteden iptal ederek tekrar belirlemek gerekiyor.

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Authy gibi tek şifre araçları uzun süredir kodları buluta yedekleyerek birden fazla cihazda kullanma imkânı tanıyordu ancak Google bu konuda oldukça katıydı ve özellikle kripto para dünyası ile içli dışlı olanların en çok şikâyet ettiği konuydu.

Bu haftadan itibaren iOS ve Android Google Authenticator uygulaması kodları bulut hesabına yedekleme imkânı sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar verilerini diğer bir cihaza kolayca aktarabilecekler ancak yine de tek cihazda kullanım şartının devam ettiği ifade ediliyor.

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