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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus

    Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, CES 2020'de yeni bütçe telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Neon Plus olarak adlandırılan cihaz, demode nitelendirilebilecek tasarıma sahip.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus
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    Akıllı telefon üreticisi LG, önümüzdeki yılın Şubat ayında, İspanya'nın Barcelona kendinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) amiral gemisi V60 ThinQ tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gelen haberlere şirket yeni bütçe akıllı telefonunu, amiral gemisi modelinden daha önce piyasaya sürecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Huawei Mate X, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek"

    Tasarımında 2016 yılı esintileri var

    Neon Plus adlandırılacak olan akıllı telefon açık mavi renk ve kalın çerçevelere sahip olacak. Cihazın tasarımının 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları anımsattığını söylemek mümkün. Akıllı telefonun render görüntüsünde ayrıca 5 MP ön, 8 MP çözünürlükte arka kamerası olduğu göze çarpıyor. Açma, kapama ve ses düğmelerine ek olarak Google Asistan için de bir düğmesi bulunan LG Neon Plus'n 3.5mm kulaklık jakı ve microUSB bağlantı noktası mevcut.

    LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus
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    Cihazın işlemci, RAM, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi önemli detayları ise şimdilik açıklanmış değil. LG Neon Plus'ın kilit ekranındaki tarih 1 Ağustos 2020'yi gösterse de cihazın CES 2020'de tanıtılabileceği ihtimali oldukça yüksek. Telekomünikasyon şirketi AT&T kanalıyla satılması beklenen akıllı telefonun global pazarlara sunulup sunulmayacağı ise soru işareti.



    https://www.gsmarena.com/lg_neon_plus_leaked_render-news-40747.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Alpha Centauri 2 sa.
    hiçbir özelliğini açıklamamışlar ama adı var
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