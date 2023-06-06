Tam Boyutta Gör Apple, 5 Haziran’da tanıttığı Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile adeta teknoloji dünyasına damga vurdu. Evet, yıllardır sanal gerçeklik gözlükleri ve karma gerçeklik gözlükleri gördük ancak hiçbiri hem işletim sistemi hem içerik hem de ekosistem konusunda bekleneni veremedi. Vision Pro ise bir bütün olmayı hedefliyor. Bu nedenle Apple, Vision Pro’yu neredeyse her alanda kullanmanız için tasarladığını belirtiyor.

Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 21 sa. önce eklendi

Apple’ın pazarlama taktiği Vision Pro’yu “her şeyin cihazı” gibi konumlandırıyor gibi görünüyor. WWDC etkinliğinde cihaz tanıtılırken yapılan vurgular ve paylaşılan videolar da buna işaret ediyor. Apple, Vision Pro’yu sadece bir gözlük olarak konumlandırmıyor. Firma, bunu yeni nesil bilgisayar, iletişim, iş, eğlence ve oyun cihazı olarak tanımlıyor. Apple, son nesil bir TV, ses sistemi, yüksek çözünürlüklü ekranlarla birlikte güçlü bir bilgisayar ve gelişmiş kamera alsanız bile Vision Pro’nun getirdiklerine yaklaşamayacağını belirtiyor.

Vision Pro nerelerde kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla akıllarda tek bir soru var: 3.499 dolar fiyat etiketiyle gelen Vision Pro, hangi amaçlarla ve hangi ortamlarda nasıl kullanılacak? Sorunun kısa cevabı şu: Her yerde.

Apple, Vision Pro için açıkça söylemese de cihaz için gerekli olan tek şeyin onu takan birisinin olduğunu anlıyoruz. Vision Pro, ister ayakta, ister uçakta, ister koltukta, ister sandalyede isterseniz de yürürken kullanılabilecek. Bu esneklik, cihazı diğer rakiplerinden bir adım öne koyuyor. Aşağıdaki galeriye tıklayarak tüm kullanım olasılıklarına göz atabilirsiniz.

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Apple Vision Pro nerelerde kullanılacak? İşte tüm olasılıklar