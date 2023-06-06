Apple Vision Pro nerelerde kullanılacak? İşte tüm olasılıklar

Apple’ın pazarlama taktiği Vision Pro’yu “her şeyin cihazı” gibi konumlandırıyor gibi görünüyor. WWDC etkinliğinde cihaz tanıtılırken yapılan vurgular ve paylaşılan videolar da buna işaret ediyor. Apple, Vision Pro’yu sadece bir gözlük olarak konumlandırmıyor. Firma, bunu yeni nesil bilgisayar, iletişim, iş, eğlence ve oyun cihazı olarak tanımlıyor. Apple, son nesil bir TV, ses sistemi, yüksek çözünürlüklü ekranlarla birlikte güçlü bir bilgisayar ve gelişmiş kamera alsanız bile Vision Pro’nun getirdiklerine yaklaşamayacağını belirtiyor.
Vision Pro nerelerde kullanılacak?
Apple, Vision Pro için açıkça söylemese de cihaz için gerekli olan tek şeyin onu takan birisinin olduğunu anlıyoruz. Vision Pro, ister ayakta, ister uçakta, ister koltukta, ister sandalyede isterseniz de yürürken kullanılabilecek. Bu esneklik, cihazı diğer rakiplerinden bir adım öne koyuyor. Aşağıdaki galeriye tıklayarak tüm kullanım olasılıklarına göz atabilirsiniz.
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Çok iyi