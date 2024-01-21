Apple Vision Pro'nun üretim sürecini gösteren bir video yayınlandı

Videoda, süreçlerinin büyük bir kısmının makineler tarafından otomatik olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ancak bazı aşamalarda hala insan müdahalesine ihtiyaç duyulduğu ortada. Otomasyon, üretim sürecinin daha düşük maliyetli, daha hızlı ve daha güvenilir olmasına katkı sağlıyor.
İlk parti anında tükendi
Vision Pro için ön siparişler 19 Ocak'ta başladı. Karma gerçeklik gözlüğünün fiyatı 3.499 dolardan başlamasına rağmen tüketicilere sunulan ilk parti neredeyse anında tükendi ve teslimat tarihleri 2 Şubat'tan Mart ve hatta Nisan ayına sarkmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.