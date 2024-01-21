Apple Vision Pro'nun üretim sürecini gösteren bir video yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, YouTube kanalında Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün üretim sürecini gösteren kısa bir video yayınladı. Görüntüler, cihaz ve bileşenlerinin modern, yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak üretildiğini gözler önüne seriyor.

Apple Vision Pro'nun ekranı çok daha yüksek hızlarda çalışıyor! 3 ay önce eklendi

Videoda, süreçlerinin büyük bir kısmının makineler tarafından otomatik olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ancak bazı aşamalarda hala insan müdahalesine ihtiyaç duyulduğu ortada. Otomasyon, üretim sürecinin daha düşük maliyetli, daha hızlı ve daha güvenilir olmasına katkı sağlıyor.

İlk parti anında tükendi

Vision Pro için ön siparişler 19 Ocak'ta başladı. Karma gerçeklik gözlüğünün fiyatı 3.499 dolardan başlamasına rağmen tüketicilere sunulan ilk parti neredeyse anında tükendi ve teslimat tarihleri 2 Şubat'tan Mart ve hatta Nisan ayına sarkmaya başladı.

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Apple Vision Pro'nun üretimini gösteren bir video yayınlandı