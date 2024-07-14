Vision Pro’ya rakip olması planlanan Samsung başlığı yıl bitmeden kullanıma sunulabilir

Samsung’un VR başlığı ekim ayında geliştiricilere sunulabilir
Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ürünlerinin tanıttığı tanıtıldığı Unpacked etkinliğinin ardından Samsung Mobil’in Başkanı TM Roh, firmanın karma gerçeklik platformunun yıl bitmeden karşımıza çıkacağını belirtmişti. Qualcomm ve Samsung ortaklığında geliştirilen ve Android işletim sisteminden güç alması beklenen XR platformunun, doğrudan Apple Vision Pro ile rekabet etmesi bekleniyor.
TM Roh’un söylemlerinin yanı sıra Business Insider, merakla beklenen cihaz hakkında yeni iddialarda bulundu. Rapora göre Samsung ve Qualcomm ortaklığında geliştirilen bu projenin kod adı “Moohan” olarak belirlenmiş ve cihaz, ekim ayında geliştiricilere açılacak. Cihazın kullanıcılar için satışa sunulacağı tarih ise Mart 2025 olarak belirtilmiş. Samsung’un önümüzdeki aylarda geliştiricilere yönelik bir etkinlik düzenleyip düzenlemeyeceği ise henüz belli değil. Merakla beklenen cihazın teknik detaylarının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.