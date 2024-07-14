Vision Pro’ya rakip olması planlanan Samsung başlığı yıl bitmeden kullanıma sunulabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2015 yılında tanıttığı Gear VR başlığı ile sanal gerçeklik pazarına giriş yapmış olsa da firma, daha sonraki yıllarda bu pazardan tamamen çekilmişti ve projelerini iptal etmişti. Apple’ın Vision Pro ile pazarı şekillendirmesinin ardından Samsung, yeni nesil karma gerçeklik cihazları üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bir süredir sızıntılara konu olan bu cihaz, iddialara göre çok yakında tanıtılabilir.

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Samsung’un VR başlığı ekim ayında geliştiricilere sunulabilir

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ürünlerinin tanıttığı tanıtıldığı Unpacked etkinliğinin ardından Samsung Mobil’in Başkanı TM Roh, firmanın karma gerçeklik platformunun yıl bitmeden karşımıza çıkacağını belirtmişti. Qualcomm ve Samsung ortaklığında geliştirilen ve Android işletim sisteminden güç alması beklenen XR platformunun, doğrudan Apple Vision Pro ile rekabet etmesi bekleniyor.

TM Roh’un söylemlerinin yanı sıra Business Insider, merakla beklenen cihaz hakkında yeni iddialarda bulundu. Rapora göre Samsung ve Qualcomm ortaklığında geliştirilen bu projenin kod adı “Moohan” olarak belirlenmiş ve cihaz, ekim ayında geliştiricilere açılacak. Cihazın kullanıcılar için satışa sunulacağı tarih ise Mart 2025 olarak belirtilmiş. Samsung’un önümüzdeki aylarda geliştiricilere yönelik bir etkinlik düzenleyip düzenlemeyeceği ise henüz belli değil. Merakla beklenen cihazın teknik detaylarının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.



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Samsung karma gerçeklik başlığı ekim ayında kullanıma sunulabilir