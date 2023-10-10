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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro, 100Hz'e kadar ekran yenileme hızını destekliyor

    Apple'ın 2024'te çıkacak karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun ekranı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Gözlüğün ekranı açıklanandan daha yüksek hızlarda çalışıyor.
    apple vision pro ekran 100hz Tam Boyutta Gör
    Apple, Vision Pro başlığın çoğu zaman 90Hz yenileme hızında çalıştığını söylemişti. 24fps hızda çekilen video içeriklerinde 96Hz’e geçebildiği bilgisi de paylaşıldı. Ancak, VisionOS’un son beta sürümünde başlığın ekranlarının daha da yüksek hızlarda çalıştığı ortaya çıkarıldı.

    Ekran 100Hz'e kadar çıkabiliyor

    Apple’ın gelecek yıl çıkarmayı planladığı Vision Pro başlık, maksimum 100Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip. Ancak, 100Hz, yalnızca yapay aydınlatmadan kaynaklanan 50Hz titremeyi telafi etmek için etkinleştirilen bir mod.

    Gelecek yıl piyasaya çıkacak

    Başlık, 90Hz, 96Hz ve 100Hz modlar arasında geçiş yapabilecek olsa da genelde 90Hz’de çalışacak. Seyahat modunda maksimum 90Hz yenileme hızında çalışacak. Başlık, 23 milyon piksele sahip özel mikro OLED ekranlara sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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