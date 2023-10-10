Apple Vision Pro, 100Hz'e kadar ekran yenileme hızını destekliyor

Ekran 100Hz'e kadar çıkabiliyor
Apple’ın gelecek yıl çıkarmayı planladığı Vision Pro başlık, maksimum 100Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip. Ancak, 100Hz, yalnızca yapay aydınlatmadan kaynaklanan 50Hz titremeyi telafi etmek için etkinleştirilen bir mod.
Gelecek yıl piyasaya çıkacak
Başlık, 90Hz, 96Hz ve 100Hz modlar arasında geçiş yapabilecek olsa da genelde 90Hz’de çalışacak. Seyahat modunda maksimum 90Hz yenileme hızında çalışacak. Başlık, 23 milyon piksele sahip özel mikro OLED ekranlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.