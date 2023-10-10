Apple Vision Pro, 100Hz'e kadar ekran yenileme hızını destekliyor

Tam Boyutta Gör Apple, Vision Pro başlığın çoğu zaman 90Hz yenileme hızında çalıştığını söylemişti. 24fps hızda çekilen video içeriklerinde 96Hz’e geçebildiği bilgisi de paylaşıldı. Ancak, VisionOS’un son beta sürümünde başlığın ekranlarının daha da yüksek hızlarda çalıştığı ortaya çıkarıldı.

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Ekran 100Hz'e kadar çıkabiliyor

Apple’ın gelecek yıl çıkarmayı planladığı Vision Pro başlık, maksimum 100Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip. Ancak, 100Hz, yalnızca yapay aydınlatmadan kaynaklanan 50Hz titremeyi telafi etmek için etkinleştirilen bir mod.

Gelecek yıl piyasaya çıkacak

Başlık, 90Hz, 96Hz ve 100Hz modlar arasında geçiş yapabilecek olsa da genelde 90Hz’de çalışacak. Seyahat modunda maksimum 90Hz yenileme hızında çalışacak. Başlık, 23 milyon piksele sahip özel mikro OLED ekranlara sahip.

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Apple Vision Pro'nun ekranı çok daha yüksek hızlarda çalışıyor!