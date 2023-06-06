Apple Vision Pro pahalı mı? Buzdağının sadece görünen kısmı gösterildi

Apple Vision Pro'nun her kullanıcıyla uyumlu olmayabileceğini, özellikle de görme yetisi diğerlerine göre daha zayıf olanların reçeteli lenslere daha fazla para harcamak zorunda kalacağı söyleniyordu. Bununla birlikte, iOS geliştiricisi ve 9to5Mac yazarı Benjamin Mayo kısa süre önce Apple Vision Pro kafa bandının kumaşında 'M' harfinin yazılı olduğunu keşfetti ve bunun orta boy kafalar için olduğunu öne sürdü.
Bununla birlikte Vision Pro, temelinde kısmen kablosuz ve kontrolcüsü olmayan bir cihaz. Fakat, demo videoları ve ilgili haberlerimizi incelediyseniz bir adet kabloyu görmüş olmanız gerek.
Apple, Vision Pro için gösterdiği harici bataryanın kapasitesini açıklamadı. Belki farklı kapasitelerde seçenekler sunacaktır, bunu bilmiyoruz. Eğer cihazı fişe takılı olarak kullanmayacaksanız sadece bir adet pile sahip olmak da mantıklı değil. Günün sonunda, açıklanan 3.499 dolarlık fiyatı bir başlangıç noktası olarak görmek gerekiyor.
Çok iyi