Apple Vision Pro pahalı mı? Buzdağının sadece görünen kısmı gösterildi

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, donanım ve işlevsellik açısından 'üst düzey' bir ürün, ancak aynı zamanda şirketin ilk AR kulaklığı için 3.499 dolar gibi hayli iddialı bir fiyatlandırma ile geliyor. Ancak bu fiyat, sabit bir fiyat değil. Ne yazık ki, Apple'ın iş stratejilerinden biri ürünlerinin aksesuarlarından para kazanmak olduğundan, kullanıcıların bunun için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalma ihtimali var.

Apple Vision Pro için aksesuarlar

Apple Vision Pro'nun her kullanıcıyla uyumlu olmayabileceğini, özellikle de görme yetisi diğerlerine göre daha zayıf olanların reçeteli lenslere daha fazla para harcamak zorunda kalacağı söyleniyordu. Bununla birlikte, iOS geliştiricisi ve 9to5Mac yazarı Benjamin Mayo kısa süre önce Apple Vision Pro kafa bandının kumaşında 'M' harfinin yazılı olduğunu keşfetti ve bunun orta boy kafalar için olduğunu öne sürdü.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sunum sırasında gösterilen, baş üstü kayışı olan başka bir varyantın da olduğu, yani Apple'ın müşterilerden ücret alacağı başka bir aksesuar olabileceği de belirtiyor. Reçeteli lenslerin ve farklı boyutlardaki kafa bantlarının fiyatından bahsedilmese de, Apple Vision Pro'yu satın almayı düşünüyorsanız, yukarıda belirtilen aksesuarlar toplam tutara eklenebileceğinden, 3.499 dolarlık harcamanın maksimum sınır olmayacağını akıllarda tutmakta fayda var.

İşte vergilerle beraber Apple Vision Pro Türkiye fiyatı 7 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Vision Pro, temelinde kısmen kablosuz ve kontrolcüsü olmayan bir cihaz. Fakat, demo videoları ve ilgili haberlerimizi incelediyseniz bir adet kabloyu görmüş olmanız gerek.

Tam Boyutta Gör Bu kablo, manyetik olarak başlığa bağlanan bir batarya. Bu pilin cihazın paketine dahil olup olmadığını bilmiyoruz ancak Apple’a göre bu iPhone büyüklüğündeki harici batarya, cihaza sadece 2 saatlik bir pil ömrü sunacak. Fişe takıldığında ise tüm gün kullanım söz konusu.

Apple, Vision Pro için gösterdiği harici bataryanın kapasitesini açıklamadı. Belki farklı kapasitelerde seçenekler sunacaktır, bunu bilmiyoruz. Eğer cihazı fişe takılı olarak kullanmayacaksanız sadece bir adet pile sahip olmak da mantıklı değil. Günün sonunda, açıklanan 3.499 dolarlık fiyatı bir başlangıç noktası olarak görmek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Vision Pro pahalı mı? Aksesuarlara para ödemeye hazır olun