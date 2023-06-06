Apple Vision Pro'nun tahmini Türkiye fiyatı cep yakacak

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2023 kapsamında uzunca bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü resmen tanıttı. Apple Vision Pro olarak adlandırılan gözlük, yeni “iPhone anı” olarak nitelendiriliyor. Bir devrimin başlangıcı olup olmayacağını bize zaman gösterecek ancak Apple’ın bu alana girmesi bir çığ etkisi yaratacaktır diyebiliriz. Bununla birlikte Vision Pro’nun Türkiye fiyatı da merak ediliyordu. Peki vergiler sonrasında Vision Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Gelin buna birlikte bakalım:

Apple Vision Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Bilindiği üzere Apple, Vision Pro fiyatını 3.499 dolar olarak açıkladı. 2024’ün başlarında piyasaya girecek olan ürün ilk etapta sadece ABD özelinde satışa sunulacak. Bu nedenle Vision Pro bir süre “niş” ürün olarak hayatını sürdürecek.

Tam Boyutta Gör Ancak, 2024 yılı içinde ürünün Türkiye dahil diğer ülkelerde de satışa sunulmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Vision Pro Türkiye fiyatı için hesaplanması gereken bazı vergi oranları bulunuyor. Türk vergi sisteminde sanal gerçeklik gözlükleri ve artırılmış gerçeklik gözlükleri birden fazla mevzuata ve dilimlere girebiliyor. Bunun için bazı emsallere bakmak gerekiyor.

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Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl Oculus Meta Quest 2 gözlüğü ithalat kapsamında 95.04.50 GTİP‘inde sınıflandırılmıştı. Bu sınıflandırılma, PS5 konsolunun da girdiği, video oyun konsolları ve makineleri faslına işaret ediyor. Dolayısıyla Vision Pro’dan gümrük vergisi, ÖTV ve KDV vergileri alınacak. Bunlar göz önüne alındığında Apple Vision Türkiye fiyatı 142.921 TL yapıyor. Tabi bu rakam bizim yaptığımız tahmini bir fiyatlama. İşin rengi çok farklı olabilir. Apple Türkiye'ye özgü bir fiyatlamaya da gidebilir veya ülkemize gelene kadar farklı bir vergilendirme sürecine tabi olup bambaşka bir rakam ile de karşılaşabiliriz.

Apple Vision Pro: 3499 dolar

Gümrük fiyatı : 75.100 TL

: 75.100 TL Gümrük vergisi (%20): 15.020 TL

(%20): 15.020 TL TRT Bandrolü (%12): 10.814 TL

(%12): 10.814 TL ÖTV (%20): 20.816 TL

(%20): 20.816 TL KDV (%18): 21.801 TL

(%18): 21.801 TL Apple Vision Pro Türkiye satış fiyatı: 142.921 TL

Yukarıdaki bilgiler geçmiş vergi hesaplamalarına göre hesaplanmış olsa da Vision Pro’nun Türkiye’ye gelişine kadar mevzuat değişiklikleri ve oran değişiklikleri olabilir. Bu nedenle bu fiyatı bir bilgilendirme olarak ele almak gerek. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’yu tam olarak hangi tarihte Türkiye’ye getireceği de belli değil.

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