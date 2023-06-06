Apple Vision Pro'nun tahmini Türkiye fiyatı cep yakacak

Apple Vision Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Bilindiği üzere Apple, Vision Pro fiyatını 3.499 dolar olarak açıkladı. 2024’ün başlarında piyasaya girecek olan ürün ilk etapta sadece ABD özelinde satışa sunulacak. Bu nedenle Vision Pro bir süre “niş” ürün olarak hayatını sürdürecek.
Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl Oculus Meta Quest 2 gözlüğü ithalat kapsamında 95.04.50 GTİP‘inde sınıflandırılmıştı. Bu sınıflandırılma, PS5 konsolunun da girdiği, video oyun konsolları ve makineleri faslına işaret ediyor. Dolayısıyla Vision Pro’dan gümrük vergisi, ÖTV ve KDV vergileri alınacak. Bunlar göz önüne alındığında Apple Vision Türkiye fiyatı 142.921 TL yapıyor. Tabi bu rakam bizim yaptığımız tahmini bir fiyatlama. İşin rengi çok farklı olabilir. Apple Türkiye'ye özgü bir fiyatlamaya da gidebilir veya ülkemize gelene kadar farklı bir vergilendirme sürecine tabi olup bambaşka bir rakam ile de karşılaşabiliriz.
Apple Vision Pro: 3499 dolar
- Gümrük fiyatı: 75.100 TL
- Gümrük vergisi (%20): 15.020 TL
- TRT Bandrolü (%12): 10.814 TL
- ÖTV (%20): 20.816 TL
- KDV (%18): 21.801 TL
- Apple Vision Pro Türkiye satış fiyatı: 142.921 TL
Yukarıdaki bilgiler geçmiş vergi hesaplamalarına göre hesaplanmış olsa da Vision Pro’nun Türkiye’ye gelişine kadar mevzuat değişiklikleri ve oran değişiklikleri olabilir. Bu nedenle bu fiyatı bir bilgilendirme olarak ele almak gerek. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’yu tam olarak hangi tarihte Türkiye’ye getireceği de belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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