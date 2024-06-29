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    Galaxy Watch 5 ve 4 modelleri, One UI Watch 6 "beta" güncellemesini almaya başladı

    Samsung, Galaxy Watch 5 ve 4 kullanıcıları için One UI Watch 6 beta sürümünü sunmaya başladı. Peki, güncelleme saatlere hangi yeni özellikleri getiriyor ve nasıl yükleniyor?
    samsung galaxy watch 5 & 6 one ui watch 6 beta indir Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 6 dışında daha eski modellere sahip kullanıcılar da One UI Watch 6 ile gelen yenilikleri deneyimlemeye başladı. One UI Watch 6 beta programı Watch 4 ve 5 modelleri için belli ülkelerde başlatıldı ancak ilginç olarak, LTE modelleri güncelleme kapsamı dışında. Yani Galaxy Watch 5 LTE veya Galaxy Watch 4 LET modeline sahipseniz, betayı indiremiyorsunuz.

    One UI Watch 6 beta nasıl yüklenir?

    Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla One UI Watch 6 beta sürümü yükleyebiliyor. Uygulamanın üst kısmındaki beta sürüm tanıtım görseline dokunup “Join”e basmak yeterli oluyor. Sonrasında Galaxy Wearable uygulaması ve Galaxy Watch’a güncelleme gönderiliyor.

    One UI Watch 6 beta ile gelen yenilikler

    One UI Watch 6 beta, sağlık takibi ve diğer bazı özelliklere birkaç değişiklik getiriyor. Ana eklemelerden biri, Galaxy AI’ye gelen uyku içgörüleri. Bu işlev, kullanıcıların gece aktivitelerini bir bakışta görmelerine olanak sağlayacak. Başka bir değişiklik, bazen kısıtlayıcı erişilebilirlik modunun dışında ekrandaki öğeleri seçmek için kıstırma hareketini kullanma. İşte One UI Watch 6 beta ile gelen tüm yenilikler:

    • Enerji düzeyini takip etme
    • Daha detaylı uyku analizi alma
    • Egzersiz rutini oluşturma
    • Çift kıstırma hareketiyle daha fazla şey yapma
    • Daha hızlı yatay kaydırma
    • Devam eden aktivitelerin tümünü aynı anda görme
    • Ekrana dokunmadan geri dönme
    • Yalnızca istenilen bildirimleri alma
    • Saati modlarla kontrol etme
    • Favori emojilere anında erişme
    • Resim eklerini kaydetme
    • Güç tasarrufu modu
    • Bluetooth ses cihazlarına otomatik bağlanma
    Kaynakça https://9to5google.com/2024/06/28/galaxy-watch-5-4-install-one-ui-watch-6-beta/ https://www.sammobile.com/news/one-ui-6-watch-beta-update-changelog/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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