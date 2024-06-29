Galaxy Watch 5 ve 4 modelleri, One UI Watch 6 "beta" güncellemesini almaya başladı

One UI Watch 6 beta nasıl yüklenir?
Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla One UI Watch 6 beta sürümü yükleyebiliyor. Uygulamanın üst kısmındaki beta sürüm tanıtım görseline dokunup “Join”e basmak yeterli oluyor. Sonrasında Galaxy Wearable uygulaması ve Galaxy Watch’a güncelleme gönderiliyor.
One UI Watch 6 beta ile gelen yenilikler
One UI Watch 6 beta, sağlık takibi ve diğer bazı özelliklere birkaç değişiklik getiriyor. Ana eklemelerden biri, Galaxy AI’ye gelen uyku içgörüleri. Bu işlev, kullanıcıların gece aktivitelerini bir bakışta görmelerine olanak sağlayacak. Başka bir değişiklik, bazen kısıtlayıcı erişilebilirlik modunun dışında ekrandaki öğeleri seçmek için kıstırma hareketini kullanma. İşte One UI Watch 6 beta ile gelen tüm yenilikler:
- Enerji düzeyini takip etme
- Daha detaylı uyku analizi alma
- Egzersiz rutini oluşturma
- Çift kıstırma hareketiyle daha fazla şey yapma
- Daha hızlı yatay kaydırma
- Devam eden aktivitelerin tümünü aynı anda görme
- Ekrana dokunmadan geri dönme
- Yalnızca istenilen bildirimleri alma
- Saati modlarla kontrol etme
- Favori emojilere anında erişme
- Resim eklerini kaydetme
- Güç tasarrufu modu
- Bluetooth ses cihazlarına otomatik bağlanma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.