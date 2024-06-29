Galaxy Watch 5 ve 4 modelleri, One UI Watch 6 "beta" güncellemesini almaya başladı

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 6 dışında daha eski modellere sahip kullanıcılar da One UI Watch 6 ile gelen yenilikleri deneyimlemeye başladı. One UI Watch 6 beta programı Watch 4 ve 5 modelleri için belli ülkelerde başlatıldı ancak ilginç olarak, LTE modelleri güncelleme kapsamı dışında. Yani Galaxy Watch 5 LTE veya Galaxy Watch 4 LET modeline sahipseniz, betayı indiremiyorsunuz.

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğine hediyelerle davet ediyor 23 sa. önce eklendi

One UI Watch 6 beta nasıl yüklenir?

Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla One UI Watch 6 beta sürümü yükleyebiliyor. Uygulamanın üst kısmındaki beta sürüm tanıtım görseline dokunup “Join”e basmak yeterli oluyor. Sonrasında Galaxy Wearable uygulaması ve Galaxy Watch’a güncelleme gönderiliyor.

One UI Watch 6 beta ile gelen yenilikler

One UI Watch 6 beta, sağlık takibi ve diğer bazı özelliklere birkaç değişiklik getiriyor. Ana eklemelerden biri, Galaxy AI’ye gelen uyku içgörüleri. Bu işlev, kullanıcıların gece aktivitelerini bir bakışta görmelerine olanak sağlayacak. Başka bir değişiklik, bazen kısıtlayıcı erişilebilirlik modunun dışında ekrandaki öğeleri seçmek için kıstırma hareketini kullanma. İşte One UI Watch 6 beta ile gelen tüm yenilikler:

Enerji düzeyini takip etme

Daha detaylı uyku analizi alma

Egzersiz rutini oluşturma

Çift kıstırma hareketiyle daha fazla şey yapma

Daha hızlı yatay kaydırma

Devam eden aktivitelerin tümünü aynı anda görme

Ekrana dokunmadan geri dönme

Yalnızca istenilen bildirimleri alma

Saati modlarla kontrol etme

Favori emojilere anında erişme

Resim eklerini kaydetme

Güç tasarrufu modu

Bluetooth ses cihazlarına otomatik bağlanma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Watch 5 ve 4 modelleri için One UI 6 beta hazır