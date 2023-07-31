Apple Watch Series 9, önemli hız artışı sağlayacak işlemciyle gelecek

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyatlı SE modeli bile performans anlamında sorun yaşatmıyor. Ancak, iPhone 15 modelleriyle tanıtılacak yeni Apple Watch’ların S9 işlemci sayesinde hissedilebilir hız artışı sunması bekleniyor.

Apple Watch SE 3, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılmayabilir 4 sa. önce eklendi

Series 6'dan bu yana ilk hız artışı!

Apple, bu sonbaharda Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2. nesil modellerini tanıtacak. Series 9, 41mm ve 45mm kasa boyutuyla gelecek, ikinci nesil Apple Watch Ultra’nın da koyu gri, daha hafif titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. Yeni modeller, S9 işlemci ile gelecek. S9 işlemcinin S8 ve S7’den farklı olarak büyük performans artışı sağlaması bekleniyor. Series 6’dan bu yana ilk kez önemli hız iyileştirmesi olacak.

Yeni Apple Watch modellerinin A15 Bionic çip ve büyük donanım değişiklikleriyle gelmesi bekleniyor. Yeni Apple Watch’ların tanıtılmasıyla birlikte watchOS 10 final sürümü de çıkmış olacak.

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Apple Watch 9, önemli hız artışı sağlayacak işlemciyle gelecek