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    WatchTube ile Apple Watch cihazlarında YouTube videoları izlemek kolaylaşıyor

    Dünyanın en popüler akıllı saatlerinden olan Apple Watch serisinde ne yazık ki YouTube kullanmak oldukça zahmetli bir iş. Ancak WatchTube uygulaması ile saatinizden video izlemek kolaylaşıyor.
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    Apple Watch cihazınızda YouTube videoları izlemek kolaylaşıyor
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    Dikdörtgen ekranı ile yuvarlak akıllı saatlerden daha rahat medya tüketim deneyimi sunan Apple Watch cihazlarında ne yazık ki YouTube videoları izlemek oldukça zahmetli bir iş. Ancak yeni bir uygulama, telefonunuza gerek kalmadan Apple Watch üzerinden YouTube videoları izlemenizi mümkün kılıyor.

    WatchTube, YouTube’a benzer bir arayüz ile geliyor

    Yeni çıkan WatchTube uygulaması, Apple Watch kullanıcılarının telefonlarını kullanmadan YouTube videolarını izlemesine izin veriyor. Uygulama, doğrudan watchOS App Store’dan indirilebiliyor ve herhangi bir kurulum gerektirmeden kullanılıyor. Uygulama, standart YouTube gibi “Ana Sayfa”, “Arama”, “Kitaplık” ve “Ayarlar” sekmelerini barındırıyor. Ayrıca kullanıcılar, ana sayfada gözükecek videoları da özelleştirebiliyor.

    WatchTube, standart YouTube deneyimini kullanıcılarla buluştursa da kullanıcılar, YouTube üyelikleri ile uygulamayı kullanamıyor. Uygulama içerisinde yapılan her şey, cihaz içerisinde saklanıyor ve YouTube hesabınızdan erişilemiyor. Ancak uygulama, video paylaşımını kolaylaştırmak için QR kod desteği ile geliyor.

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