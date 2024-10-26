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    Anlık Bildirim

    Apple Watch ile kan şekeri takibi yakında gerçek olabilir

    Apple Watch ile yakında kan şekerinizi kolayca takip edebileceksiniz. İşte iğnesiz ölçüm teknolojisiyle önümüzdeki yıl kullanıma sunulması beklenen teknolojinin detayları:
    Apple Watch ile kan şekeri takibi yakında gerçek olabilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, sağlık alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte EKG, düzensiz kalp ritmi takibi, uyku apnesi takibi gibi önemli sağlık özelliklerini Apple Watch'a ekleyen şirket, yakın zamanlı yeni bir rapora göre şimdi de kan şekeri takibi özelliği üzerinde çalışıyor.

    Apple Watch'un yeni iğnesiz ölçüm teknolojisi ile kan şekeri takibi, önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir

    Yeni bir rapora göre Apple, şimdilerde iğne batırmadan kan şekerini ölçebilen invaziv olmayan bir sensör üzerinde çalışmakta. Şirket, bu özellik için özel bir uygulama da geliştirdi ve iç testlerde başarılı sonuçlar alındı. Test aşamasındaki bu özellik, prediyabet teşhisi konulan ve Tip 2 diyabet riskini taşıyan milyonlarca insan için oldukça kullanışlı olacaktır.

    Apple Watch ile kan şekeri takibi yakında gerçek olabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kan şekerini sürekli takip etmenin yanı sıra, yediklerinizi kaydetmenize de olanak tanıyacak ve buna göre kan şekeri seviyenizi sabit tutmak ve ani yükselmeleri önlemek için bir sonraki öğününüz için yapay zeka destekli önerilerde bulunacak. Son olarak şirketin bu özelliği, önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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