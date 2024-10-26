Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, sağlık alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte EKG, düzensiz kalp ritmi takibi, uyku apnesi takibi gibi önemli sağlık özelliklerini Apple Watch'a ekleyen şirket, yakın zamanlı yeni bir rapora göre şimdi de kan şekeri takibi özelliği üzerinde çalışıyor.

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Apple Watch'un yeni iğnesiz ölçüm teknolojisi ile kan şekeri takibi, önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir

Yeni bir rapora göre Apple, şimdilerde iğne batırmadan kan şekerini ölçebilen invaziv olmayan bir sensör üzerinde çalışmakta. Şirket, bu özellik için özel bir uygulama da geliştirdi ve iç testlerde başarılı sonuçlar alındı. Test aşamasındaki bu özellik, prediyabet teşhisi konulan ve Tip 2 diyabet riskini taşıyan milyonlarca insan için oldukça kullanışlı olacaktır.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kan şekerini sürekli takip etmenin yanı sıra, yediklerinizi kaydetmenize de olanak tanıyacak ve buna göre kan şekeri seviyenizi sabit tutmak ve ani yükselmeleri önlemek için bir sonraki öğününüz için yapay zeka destekli önerilerde bulunacak. Son olarak şirketin bu özelliği, önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Apple Watch ile kan şekeri takibi yakında gerçek olabilir