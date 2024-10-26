Apple Watch ile kan şekeri takibi yakında gerçek olabilir

- Apple Watch'un yeni iğnesiz ölçüm teknolojisi ile kan şekeri takibi, önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir
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Apple Watch'un yeni iğnesiz ölçüm teknolojisi ile kan şekeri takibi, önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir
Yeni bir rapora göre Apple, şimdilerde iğne batırmadan kan şekerini ölçebilen invaziv olmayan bir sensör üzerinde çalışmakta. Şirket, bu özellik için özel bir uygulama da geliştirdi ve iç testlerde başarılı sonuçlar alındı. Test aşamasındaki bu özellik, prediyabet teşhisi konulan ve Tip 2 diyabet riskini taşıyan milyonlarca insan için oldukça kullanışlı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu