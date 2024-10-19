Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, 2025 yılının başlarında yeni serisi Galaxy S25'i piyasaya sürecek. Lansman tarihi yaklaştıkça Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonları hakkında da daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Yakın bir zamanda ise serinin premium cihazı Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri, bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın beklenen renk seçenekleri:

Tipster Ice Universe'in X'te yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre Galaxy S25 Ultra; Siyah, Mavi, Yeşil ve Titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Siyah, Mavi ve Titanyum seçenekleri Galaxy S24 Ultra'nın mevcut renklerine benzer olabilir. Ancak Yeşil renk seçeneği yeni görünüyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra, sızdırılan görsellere göre tasarımında bazı yenilikler sunuyor. Daha yuvarlak köşelerle ergonomikliği artıran cihaz, aynı zamanda titanyum gövdesi sayesinde dayanıklılığı da üst seviyeye çıkartacaktır. Son olarak geçmiş raporlara göre cihaz, IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı daha korunaklı bir hale gelecek.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı