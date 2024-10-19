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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı

    Lansmana sayılı günler kala Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri, yakın zamanlı bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, 2025 yılının başlarında yeni serisi Galaxy S25'i piyasaya sürecek. Lansman tarihi yaklaştıkça Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonları hakkında da daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Yakın bir zamanda ise serinin premium cihazı Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri, bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın beklenen renk seçenekleri:

    Tipster Ice Universe'in X'te yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre Galaxy S25 Ultra; Siyah, Mavi, Yeşil ve Titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Siyah, Mavi ve Titanyum seçenekleri Galaxy S24 Ultra'nın mevcut renklerine benzer olabilir. Ancak Yeşil renk seçeneği yeni görünüyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra, sızdırılan görsellere göre tasarımında bazı yenilikler sunuyor. Daha yuvarlak köşelerle ergonomikliği artıran cihaz, aynı zamanda titanyum gövdesi sayesinde dayanıklılığı da üst seviyeye çıkartacaktır. Son olarak geçmiş raporlara göre cihaz, IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı daha korunaklı bir hale gelecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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