Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın beklenen renk seçenekleri:
Tipster Ice Universe'in X'te yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre Galaxy S25 Ultra; Siyah, Mavi, Yeşil ve Titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Siyah, Mavi ve Titanyum seçenekleri Galaxy S24 Ultra'nın mevcut renklerine benzer olabilir. Ancak Yeşil renk seçeneği yeni görünüyor.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)