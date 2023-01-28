Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 8 ve Ultra modelleri bir ilke imza atacak. Dünya Sörf Ligi'nin yaptığı duyuru ile Apple'ın bu akıllı saatleri ilk kez resmi bir ekipman olarak adını tarihe yazdı.

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Dünya Sörf Ligi, Apple Watch'u resmi giyilebilir ekipman olarak kabul etti

Profosyonel bir spor ortamında ilk kez resmi bir ekipman olarak kabul edilen Apple Watch, Dünya Sörf Ligi'nin (WSL) bu sezonunda önemli bir yere sahip olacak. Çünkü 2023 Şampiyona Turu sırasında WSL sporcuları, yarışmada sörf yaparken son güncellemeleri almak için Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra'daki WSL Surfer uygulamasını kullanacak.

Tam Boyutta Gör WSL yarışmacıları, her elemeden önce bir Apple Watch Ultra veya bir Apple Watch Series 8 alacak ve bu cihaz, WSL Surfer uygulamasıyla önceden yüklenmiş olarak gelecek. Bu uygulama, WSL Puanlama Sistemi ile gerçek zamanlı olarak senkronize olacak ve sporculara puanlar, dalga önceliği ve ısıda kalan süre hakkında önemli bilgiler sunacak.

WSL, yaptığı basın açıklamasında "Apple Watch'ta özel olarak geliştirilmiş WSL Surfer uygulaması, WSL Puanlama Sistemi ile gerçek zamanlı olarak eşitlenir. Bu, rekabet halindeki sporculara puanlar, dalga önceliği ve sıcakta kalma süresi dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları bilgileri doğrudan akıllı saatle sağlar." sözlerine yer verdi.

Apple Watch ürün pazarlama direktörü Eric Sue ise bu yeni ortaklığı, "WSL'nin Şampiyona Turu için Apple Watch'u kullanması, sörfçülerin hayati bilgilere anında erişim için bileklerine hızlıca bakmalarını kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi çözüm, Apple Watch'un parlak yüksek çözünürlüklü ekran, dayanıklılık, su geçirmezlik, hücresel bağlantı ve kuruluşların özel uygulamalar oluşturması için güçlü bir platform gibi birçok gelişmiş özelliğinden yararlanıyor. " sözleriyle duyurdu.

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Apple Watch ilk kez resmi giyilebilir ekipman olarak kabul edildi