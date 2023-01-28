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    Apple Watch, ilk kez resmi giyilebilir ekipman olarak kabul edildi

    Dünya Sörf Ligi, Apple Watch'u resmi giyilebilir ekipman olarak kabul etti. Böylece Apple Watch, ilk kez profesyonel bir spor ortamında resmi bir ekipman olarak kabul edildi.
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    Apple Watch ilk kez resmi giyilebilir ekipman olarak kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 8 ve Ultra modelleri bir ilke imza atacak. Dünya Sörf Ligi'nin yaptığı duyuru ile Apple'ın bu akıllı saatleri ilk kez resmi bir ekipman olarak adını tarihe yazdı.

    Dünya Sörf Ligi, Apple Watch'u resmi giyilebilir ekipman olarak kabul etti

    Profosyonel bir spor ortamında ilk kez resmi bir ekipman olarak kabul edilen Apple Watch, Dünya Sörf Ligi'nin (WSL) bu sezonunda önemli bir yere sahip olacak. Çünkü 2023 Şampiyona Turu sırasında WSL sporcuları, yarışmada sörf yaparken son güncellemeleri almak için Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra'daki WSL Surfer uygulamasını kullanacak. 

    Apple Watch ilk kez resmi giyilebilir ekipman olarak kabul edildi Tam Boyutta Gör
    WSL yarışmacıları, her elemeden önce bir Apple Watch Ultra veya bir Apple Watch Series 8 alacak ve bu cihaz, WSL Surfer uygulamasıyla önceden yüklenmiş olarak gelecek. Bu uygulama, WSL Puanlama Sistemi ile gerçek zamanlı olarak senkronize olacak ve sporculara puanlar, dalga önceliği ve ısıda kalan süre hakkında önemli bilgiler sunacak.

    WSL, yaptığı basın açıklamasında "Apple Watch'ta özel olarak geliştirilmiş WSL Surfer uygulaması, WSL Puanlama Sistemi ile gerçek zamanlı olarak eşitlenir. Bu, rekabet halindeki sporculara puanlar, dalga önceliği ve sıcakta kalma süresi dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları bilgileri doğrudan akıllı saatle sağlar." sözlerine yer verdi.

    Apple Watch ürün pazarlama direktörü Eric Sue ise bu yeni ortaklığı, "WSL'nin Şampiyona Turu için Apple Watch'u kullanması, sörfçülerin hayati bilgilere anında erişim için bileklerine hızlıca bakmalarını kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi çözüm, Apple Watch'un parlak yüksek çözünürlüklü ekran, dayanıklılık, su geçirmezlik, hücresel bağlantı ve kuruluşların özel uygulamalar oluşturması için güçlü bir platform gibi birçok gelişmiş özelliğinden yararlanıyor. " sözleriyle duyurdu.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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