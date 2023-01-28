Apple Watch, ilk kez resmi giyilebilir ekipman olarak kabul edildi

Dünya Sörf Ligi, Apple Watch'u resmi giyilebilir ekipman olarak kabul etti
Profosyonel bir spor ortamında ilk kez resmi bir ekipman olarak kabul edilen Apple Watch, Dünya Sörf Ligi'nin (WSL) bu sezonunda önemli bir yere sahip olacak. Çünkü 2023 Şampiyona Turu sırasında WSL sporcuları, yarışmada sörf yaparken son güncellemeleri almak için Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra'daki WSL Surfer uygulamasını kullanacak.
WSL, yaptığı basın açıklamasında "Apple Watch'ta özel olarak geliştirilmiş WSL Surfer uygulaması, WSL Puanlama Sistemi ile gerçek zamanlı olarak eşitlenir. Bu, rekabet halindeki sporculara puanlar, dalga önceliği ve sıcakta kalma süresi dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları bilgileri doğrudan akıllı saatle sağlar." sözlerine yer verdi.
Apple Watch ürün pazarlama direktörü Eric Sue ise bu yeni ortaklığı, "WSL'nin Şampiyona Turu için Apple Watch'u kullanması, sörfçülerin hayati bilgilere anında erişim için bileklerine hızlıca bakmalarını kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi çözüm, Apple Watch'un parlak yüksek çözünürlüklü ekran, dayanıklılık, su geçirmezlik, hücresel bağlantı ve kuruluşların özel uygulamalar oluşturması için güçlü bir platform gibi birçok gelişmiş özelliğinden yararlanıyor. " sözleriyle duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?