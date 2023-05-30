Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Street Fighter 6, eleştirmenlerden yüksek puan aldı

    Capcom'un Street Fighter 6 dövüş oyunu profesyonel eleştirmenlerden ilk değerlendirmelerini aldı. İncelemeler son derece olumlu ve proje her yönden övülüyor.    
    1
    Street Fighter 6, eleştirmenlerden yüksek puan aldı Tam Boyutta Gör
    Bugün Street Fighter 6 dövüş oyununun incelemelerinin yayınlanması üzerindeki ambargo kaldırıldı. Eleştirmenler projeyi çok olumlu karşıladı ve çoğunlukla sadece olumlu yönlerine dikkat çekti.

    OpenCritic'te dövüş oyunu 100 üzerinden 92 puana sahip. Metacritic'te bu puan daha da yüksek: PC versiyonu 100 üzerinden 93, PS5 versiyonu ise 100 üzerinden 92 puan aldı.

    Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?

    Uzmanlara göre Capcom, hem kıdemlilere hem de yeni gelenlere hitap edecek bir dövüş oyunu üretmiş. Grafikleri, dövüş hareketlerini, animasyonları ve daha fazlasını övüyorlar. Eksiler arasında, karakter listesinin çoğunun tanıdık yüzler olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak, bazı eleştirmenler Dünya Turu'nu pek olumlu karşılamadılar ve hayal kırıklığı yarattığını belirtiyorlar.

    Bazı eleştirmenler Dünya Turu modunun monoton olduğunu ve bu nedenle çok çabuk sıkabileceğini düşünüyorlar. Ancak birçok kişi kendi karakterini yaratma fırsatını ise beğenmiş durumda. Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya çıkıyor. 

    Kaynakça https://www.metacritic.com/game/pc/street-fighter-6 https://opencritic.com/game/14352/street-fighter-6/reviews
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    F
    fatmaceylanw 6 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    osuruğum çok kokuyor ne yapmalıyım kombide comfort ne demek en iyi borsa aracı kurumları monster touchpad çalışmıyor lyrica kanda çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız