Tam Boyutta Gör Bugün Street Fighter 6 dövüş oyununun incelemelerinin yayınlanması üzerindeki ambargo kaldırıldı. Eleştirmenler projeyi çok olumlu karşıladı ve çoğunlukla sadece olumlu yönlerine dikkat çekti.

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OpenCritic'te dövüş oyunu 100 üzerinden 92 puana sahip. Metacritic'te bu puan daha da yüksek: PC versiyonu 100 üzerinden 93, PS5 versiyonu ise 100 üzerinden 92 puan aldı.

Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?

Uzmanlara göre Capcom, hem kıdemlilere hem de yeni gelenlere hitap edecek bir dövüş oyunu üretmiş. Grafikleri, dövüş hareketlerini, animasyonları ve daha fazlasını övüyorlar. Eksiler arasında, karakter listesinin çoğunun tanıdık yüzler olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak, bazı eleştirmenler Dünya Turu'nu pek olumlu karşılamadılar ve hayal kırıklığı yarattığını belirtiyorlar.

Bazı eleştirmenler Dünya Turu modunun monoton olduğunu ve bu nedenle çok çabuk sıkabileceğini düşünüyorlar. Ancak birçok kişi kendi karakterini yaratma fırsatını ise beğenmiş durumda. Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya çıkıyor.

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Street Fighter 6, eleştirmenlerden yüksek puan aldı