Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı!

Tam Boyutta Gör

iOS 14 ve iPadOS 14'ün ardından yayınlanan bir diğer güncelleme de watchOS 7 oldu. Apple Watchlar için yayınlanan watchOS 7 güncellemesi, uyku takibi ve el yıkama algılaması özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!"

watchOS 7 güncellemesi alan Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

watchOS 7 güncellemesini yüklemek için öncelikle iPhone'unuzun iOS 14'e güncellenmiş olması gerekiyor. Eğer ki iOS 14 güncellemesini yaptıysanız iPhone'daki Watch uygulamasına girip Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek, watchOS 7 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

watchOS 7 ile gelen yeni özellikler

Otomatik el yıkama algılaması

Uyku takibi

Kadran arayüzlerini başka Apple Watchlarla paylaşabilme

Apple haritalar için bisiklet ile ulaşım seçeneği

Egzersiz tiplerine eklenen yeni dans takibi özelliğiyle dans esnasında sarf edilen enerji ölçümü

Siri kısayolları

Ortam sesine ek olarak, kulaklıkla dinlenen medyaların işitme sağlığına etkisinin ölçümü

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.