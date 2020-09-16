Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı!

    Uyku takibi ve el yıkama algılaması özellikleriyle öne çıkan watchOS 7 yayınlandı. İşte watchOS 7 güncellemesi alan modeller ve güncellemeyi Apple Watch'unuza yüklemek için yapmanız gerekenler:
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    1,9b
    2
    7
    Apple Watch
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı!
    Tam Boyutta Gör

    iOS 14 ve iPadOS 14'ün ardından yayınlanan bir diğer güncelleme de watchOS 7 oldu. Apple Watchlar için yayınlanan watchOS 7 güncellemesi, uyku takibi ve el yıkama algılaması özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!"

    watchOS 7 güncellemesi alan Apple Watch modelleri

    • Apple Watch Series 5
    • Apple Watch Series 4
    • Apple Watch Series 3

    watchOS 7 güncellemesini yüklemek için öncelikle iPhone'unuzun iOS 14'e güncellenmiş olması gerekiyor. Eğer ki iOS 14 güncellemesini yaptıysanız iPhone'daki Watch uygulamasına girip Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek, watchOS 7 güncellemesini yükleyebilirsiniz. 

    watchOS 7 ile gelen yeni özellikler

    • Otomatik el yıkama algılaması
    • Uyku takibi
    • Kadran arayüzlerini başka Apple Watchlarla paylaşabilme
    • Apple haritalar için bisiklet ile ulaşım seçeneği
    • Egzersiz tiplerine eklenen yeni dans takibi özelliğiyle dans esnasında sarf edilen enerji ölçümü
    • Siri kısayolları
    • Ortam sesine ek olarak, kulaklıkla dinlenen medyaların işitme sağlığına etkisinin ölçümü



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 18 sa.
    ateş ediyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    belediyeyimben (Muhammed ) 1 gün
    el yıkama anımsatıcısı watch 3'e gelmemiş..... niye donanımı mı yok, mikrofonsuz mu...... yeni saatler satsın diye bilerek özellik çalıyorsunuz.....
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    carman (Aziz Carman) 1 gün
    Hangi şarjla uyku takibi yapıyor acaba apple watch satma sebebim pilin 1.5 gün gitmesiydi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün
    İyi de saatin sarji en fazl tas catlasa 2 gun gidiyo. 2. Geceyi gormez yani. O zaman her gece olcemezsin, gun asiri olcmek lazim ahah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün
    El yıkama algılaması şaka gibi yani kimi zaman dek geliyor adam lavabodan çıkıyor el yıkama belki 10 sn bile olmadan lavabodan çıkıp gidiyor böyle hayvanlara saat ne yapsın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün
    Series 2'ye gelmeyerek üzdü :(
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VaporWave (Emre ) 2 gün
    Ya bu uykut akibi kadar saçma bir olay yok. Kolunuza takın 3 farklı cihazı 3'ü de farklı ölçüyor uykunuzu. Hem siz doktor musunuz ki uykunuzu takip edince bir sonuca varabilesiniz. Ben de bir sallamasyon program yazsam uyku takibiyle köşeyi dönerim belki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Volkswagen Grubu'nun Bugatti'yi Hırvat marka Rimac'a satacağı iddia ediliyor 1 gün Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir 1 gün PS Store'da iki yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 1 gün Dünyanın ilk RISC-V tabanlı PC modeli geliyor 1 gün Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gemisi: Xperia 5 II 1 gün Yerli proje Trexo Wheels; fonlama hedefini geçti 1 gün LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama 1 gün RX 6900 XT yakından görüntülendi 1 gün Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı 1 gün Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor! 1 gün PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği 1 gün Sony A7C tam kare makine; içerik üreticilerini hedefliyor 1 gün Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor 1 gün Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor 1 gün COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış görüntüleri 1 gün Yeni God of War resmen duyuruldu! 2021'de geliyor 1 gün PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor 1 gün PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları 1 gün iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin! 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı! Sonraki iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller 2 gün Samsung dünyanın en küçük eğimine sahip katlanabilir OLED ekranını duyurdu 2 gün GoPro Hero 9 Black duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Büyük etkinlik öncesinde PS5 fiyatları sızdırıldı! 2 gün SpaceX, Starship'te vites artırıyor: 20 kilometre yüksekliğe çıkacak 2 gün Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi 2 gün Turksat 5A uydumuz SpaceX Falcon ile uzaya gidiyor 2 gün SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu 2 gün Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de 2 gün AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak 2 gün Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi! 2 gün General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil İHA konseptini paylaştı 2 gün Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 2 gün RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı 2 gün Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 2 gün Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor 2 gün Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 2 gün Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 2 gün Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 2 gün TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor
    DonanımHaber
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,57 - Euro=8,98 - Altın=476 | 18 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız