Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı!

Teknoloji Editörü
iOS 14 ve iPadOS 14'ün ardından yayınlanan bir diğer güncelleme de watchOS 7 oldu. Apple Watchlar için yayınlanan watchOS 7 güncellemesi, uyku takibi ve el yıkama algılaması özellikleriyle dikkat çekiyor.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!"
watchOS 7 güncellemesi alan Apple Watch modelleri
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 3
watchOS 7 güncellemesini yüklemek için öncelikle iPhone'unuzun iOS 14'e güncellenmiş olması gerekiyor. Eğer ki iOS 14 güncellemesini yaptıysanız iPhone'daki Watch uygulamasına girip Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek, watchOS 7 güncellemesini yükleyebilirsiniz.
watchOS 7 ile gelen yeni özellikler
- Otomatik el yıkama algılaması
- Uyku takibi
- Kadran arayüzlerini başka Apple Watchlarla paylaşabilme
- Apple haritalar için bisiklet ile ulaşım seçeneği
- Egzersiz tiplerine eklenen yeni dans takibi özelliğiyle dans esnasında sarf edilen enerji ölçümü
- Siri kısayolları
- Ortam sesine ek olarak, kulaklıkla dinlenen medyaların işitme sağlığına etkisinin ölçümü
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: