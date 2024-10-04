iPhone'lardaki hataları düzelten iOS 18.0.1 güncellemesi yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Apple, beklendiği gibi iPhone kullanıcılarına iOS 18.0.1 güncellemesini sundu. “22A3370” sürüm numarasıyla gelen yeni iOS 18 sürümü, iPhone’lar için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor.

iOS 18 sonrası yaşanan pil sorunu nasıl düzeltilir? 14 sa. önce eklendi

iOS 18.0.1 güncellemesi neler sunuyor?

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde dokunmatik ekranın geçici olarak tepki vermemesi sorunu giderildi. iPhone 16 Pro’larda HDR kapalıyken ultra geniş kamerada 4K makro mod video kaydı yaparken kameranın donması sorunu da artık yok.

Paylaşılan Apple Watch kadranıyla mesaja yanıt verildiğinde Mesajlar uygulamasının beklenmedik şekilde kapanmasına yol açan bir hata da düzeltildi. Apple, bazı iPhone’larda bellek ayırma sorunu nedeniyle performansın düşmesi sorununun da çözüldüğü belirtiyor.

Apple, iOS 18.0.1 ile birlikte M4 işlemcili iPad Pro dahil tüm iPad’ler için iPadOS 18.0.1 güncellemesini verdi.

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iOS Haberleri

iPhone'lardaki hataları düzelten iOS 18.0.1 yayınlandı