iPhone'lardaki hataları düzelten iOS 18.0.1 güncellemesi yayınlandı

iOS 18.0.1 güncellemesi neler sunuyor?
iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde dokunmatik ekranın geçici olarak tepki vermemesi sorunu giderildi. iPhone 16 Pro’larda HDR kapalıyken ultra geniş kamerada 4K makro mod video kaydı yaparken kameranın donması sorunu da artık yok.
Paylaşılan Apple Watch kadranıyla mesaja yanıt verildiğinde Mesajlar uygulamasının beklenmedik şekilde kapanmasına yol açan bir hata da düzeltildi. Apple, bazı iPhone’larda bellek ayırma sorunu nedeniyle performansın düşmesi sorununun da çözüldüğü belirtiyor.
Apple, iOS 18.0.1 ile birlikte M4 işlemcili iPad Pro dahil tüm iPad’ler için iPadOS 18.0.1 güncellemesini verdi.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/03/ios-18-0-1-now-available-features-iphone/ https://9to5mac.com/2024/10/03/ipados-1801-now-available-with-key-fix-for-m4-ipad-pros/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.