2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikte yeni iPhone 16 telefonlarının yanı sıra düşük seviye Apple Watch SE, üst seviye Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 10 dahil olmak üzere tüm Apple Watch’ları tanıtacak. Serinin en popüler modeli olacak Apple Watch 10’un uyku apnesi tespiti özelliğiyle öne çıkacağı söyleniyor.

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Daha ince kasa, daha büyük ekran

Apple Watch Series 10, yeniden tasarlanan daha ince kasa ve daha büyük ekranla gelecek. Saatin dikkat çekilecek özelliğinin uyku apnesi tespiti olacağı söyleniyor.

Uyku apnesi tespiti

Apple Watch 10, kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını tespit edebilecek, ardından daha fazla yardım alması için bir doktora danışmasını önerebilecek. Bu özellik, saatin düzensiz kalp atış hızı, düşük kalp atış hızı, düşük kan oksijen seviyesi ve diğer sağlık sorunları hakkında kullanıcıya uyarılar göndermesine benzer şekilde çalışacak.

Gurman, Apple’ın uyku apnesi özelliğini tanıtacağını ancak yeni modeller satışa sunulduğunda hemen kullanılabilir olmayabileceğini söylüyor. Yeni donanım gerektirmesine rağmen özelliğini etkinleştirilebilmesi için bir watchOS güncellemesinin sunulmasını gerektiğini de sözlerine ekliyor.

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Apple Watch Series 10'un kilit özelliği belli oldu