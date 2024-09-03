Apple Watch Series 10 ekran boyutları sızdırıldı: İşte görüntüler

Apple Watch 10 boyutları
Bildiğiniz gibi Apple, 9 Eylül’de "Glowtim"e etkinliğini düzenleyecek ve etkinlikte iPhone 16 ve 16 Pro, Apple Watch 10, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4 modellerinin tanıtılması bekleniyor.
Daha önce Apple Watch 10 hakkındaki tahminler, serinin iki farklı sürüme sahip olacağı ve en büyük versiyonun ekran boyutunun 45 mm'den 49 mm'ye kadar çıkabileceği yönündeydi. Ancak yeni sızıntı, bu beklentileri biraz düşürmüş durumda. Sızıntıya göre, en büyük versiyonun ekran boyutu sadece 1 mm artarak 46 mm olacak. Küçük modelde de aynı durum söz konusu; ekran boyutu 41 mm'den 42 mm'ye çıkarılacak.
Buna bağlı Apple Watch Series X’in önceki modellerde gördüğümüz kavisli ekran tasarımından vazgeçerek Apple Watch Ultra gibi düz bir ekranla geleceği gündemde. Ayrıca daha büyük pil kapasitesi ve özel bir kayış sistemine ek olarak hipertansiyon tespiti ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sensörler ile karşılaşabiliriz.
Apple Watch 10 çıkış tarihi
Apple Watch 10 veya Apple Watch X'in 9 Eylül 2024 tarihli Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Daha önceki Apple Watch modellerinin tanıtım tarihleri ise şu şekildeydi:
- Apple Watch Series 9 (12 Eylül 2023)
- Apple Watch Series 8 - (7 Eylül 2022)
- Apple Watch Series 7 - (18 Ekim 2021)
- Apple Watch Series 6 - (15 Eylül 2020)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.