Apple Watch Series 10 ekran boyutları sızdırıldı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül 9 Eylül tarihli lansman etkinliğinde yeni Apple Watch 10 modellerini de duyurması bekleniyor ve saatlerin 10. yıldönümüne özel radikal yenilikler sunacağı gündemde. Şimdi ise, Apple Watch 10 tasarımı ve boyutlarını gösteren bazı yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki yeni Apple Watch modelleri neler sunacak? İşte beklenenler...

Apple Watch 10 boyutları

Bildiğiniz gibi Apple, 9 Eylül’de "Glowtim"e etkinliğini düzenleyecek ve etkinlikte iPhone 16 ve 16 Pro, Apple Watch 10, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Daha önce Apple Watch 10 hakkındaki tahminler, serinin iki farklı sürüme sahip olacağı ve en büyük versiyonun ekran boyutunun 45 mm'den 49 mm'ye kadar çıkabileceği yönündeydi. Ancak yeni sızıntı, bu beklentileri biraz düşürmüş durumda. Sızıntıya göre, en büyük versiyonun ekran boyutu sadece 1 mm artarak 46 mm olacak. Küçük modelde de aynı durum söz konusu; ekran boyutu 41 mm'den 42 mm'ye çıkarılacak.

Tam Boyutta Gör Apple Watch 10'un tasarımına dair bilgiler hala sınırlı. Ancak Apple’ın giyilebilir teknolojideki 10. yılına özel olacak bu modelde, tıpkı iPhone X lansmanında olduğu gibi önemli değişiklikler göreceğimiz düşünülüyor.

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Buna bağlı Apple Watch Series X’in önceki modellerde gördüğümüz kavisli ekran tasarımından vazgeçerek Apple Watch Ultra gibi düz bir ekranla geleceği gündemde. Ayrıca daha büyük pil kapasitesi ve özel bir kayış sistemine ek olarak hipertansiyon tespiti ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sensörler ile karşılaşabiliriz.

Apple Watch 10 çıkış tarihi

Apple Watch 10 veya Apple Watch X'in 9 Eylül 2024 tarihli Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Daha önceki Apple Watch modellerinin tanıtım tarihleri ise şu şekildeydi:

Apple Watch Series 9 (12 Eylül 2023)

Apple Watch Series 8 - (7 Eylül 2022)

Apple Watch Series 7 - (18 Ekim 2021)

Apple Watch Series 6 - (15 Eylül 2020)

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Apple Watch 10 ekran boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler