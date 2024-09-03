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    Apple Watch Series 10 ekran boyutları sızdırıldı: İşte görüntüler

    Apple'ın 9 Eylül tarihli Glowtime etkinliğinde tanıtılacak Apple Watch 10 modellerinin tasarımı ve boyutlatı ortaya çıktı. İşte görüntüler...                   
    Apple Watch 10 ekran boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül 9 Eylül tarihli lansman etkinliğinde yeni Apple Watch 10 modellerini de duyurması bekleniyor ve saatlerin 10. yıldönümüne özel radikal yenilikler sunacağı gündemde. Şimdi ise, Apple Watch 10 tasarımı ve boyutlarını gösteren bazı yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki yeni Apple Watch modelleri neler sunacak? İşte beklenenler...

    Apple Watch 10 boyutları

    Bildiğiniz gibi Apple, 9 Eylül’de "Glowtim"e etkinliğini düzenleyecek ve etkinlikte iPhone 16 ve 16 Pro, Apple Watch 10, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4 modellerinin tanıtılması bekleniyor. 

    Daha önce Apple Watch 10 hakkındaki tahminler, serinin iki farklı sürüme sahip olacağı ve en büyük versiyonun ekran boyutunun 45 mm'den 49 mm'ye kadar çıkabileceği yönündeydi. Ancak yeni sızıntı, bu beklentileri biraz düşürmüş durumda. Sızıntıya göre, en büyük versiyonun ekran boyutu sadece 1 mm artarak 46 mm olacak. Küçük modelde de aynı durum söz konusu; ekran boyutu 41 mm'den 42 mm'ye çıkarılacak.

    Apple Watch 10 ekran boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Apple Watch 10'un tasarımına dair bilgiler hala sınırlı. Ancak Apple’ın giyilebilir teknolojideki 10. yılına özel olacak bu modelde, tıpkı iPhone X lansmanında olduğu gibi önemli değişiklikler göreceğimiz düşünülüyor.

    Buna bağlı Apple Watch Series X’in önceki modellerde gördüğümüz kavisli ekran tasarımından vazgeçerek Apple Watch Ultra gibi düz bir ekranla geleceği gündemde. Ayrıca daha büyük pil kapasitesi ve özel bir kayış sistemine ek olarak hipertansiyon tespiti ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sensörler ile karşılaşabiliriz.

    Apple Watch 10 çıkış tarihi

    Apple Watch 10 veya Apple Watch X'in 9 Eylül 2024 tarihli Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Daha önceki Apple Watch modellerinin tanıtım tarihleri ise şu şekildeydi:

    • Apple Watch Series 9  (12 Eylül 2023)
    • Apple Watch Series 8 - (7 Eylül 2022)
    • Apple Watch Series 7 - (18 Ekim 2021)
    • Apple Watch Series 6 - (15 Eylül 2020)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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