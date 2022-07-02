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    WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5’in görselleri sızdırıldı

    Samsung’un ağustos ayında tanıtacağı Galaxy Watch 5 serisi ile çıkış yapacak One UI Watch 4.5’ten ilk görseller sızdırıldı. One UI Watch 4.5, birçok yenilik ile geliyor.
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    Yeni nesil One UI Watch'tan ilk görseller geldi
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    Samsung, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Galaxy Watch 4 serisini tanıtarak akıllı saatleri için Tizen işletim sistemini geride bırakmıştı. Google ile ortak geliştirdiği yeni Wear OS’a geçen Samsung, oldukça beğeni toplamıştı. Galaxy Watch 4 serisinde kullanılan işletim sisteminin yeni sürümü olacak One UI Watch 4.5’ten ilk görseller geldi.

    One UI Watch 4.5 birçok yenilik ile geliyor

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Evleaks, Twitter’da WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5’ten ilk görselleri paylaştı. Birçok yeni saat yüzü ile gelen One UI Watch 4.5, fonksiyonel anlamda da birçok yenilik sunuyor. Yeni One UI Watch güncellemesi ile Galaxy Watch cihazları ile yazı yazmak çok daha kolay olacak. Ayrıca artık Galaxy Watch, telefonunuz üzerinden arama yaparken SIM 1 ve SIM 2 arasında seçim yapmanıza izin verecek.

    Yeni nesil One UI Watch'tan ilk görseller geldi
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un diğer bir odağı ise erişilebilirlik olmuş. Görünüşe göre Samsung, akıllı telefonlarındaki birçok erişilebilirlik özelliğini Galaxy Watch cihazlarına da getirecek. One UI Watch 4.5 ile renk profilini değiştirebileceksiniz, sağ ve sol ses kanallarını ayarlayabileceksiniz ve cihazın dokunmatik verilere olan hassaslığını ayarlayabileceksiniz. Ağustos ayında Galaxy Watch 5 serisi ile tanıtılacak olan One UI Watch 4.5, büyük ihtimalle Galaxy Watch 4 serisi için de yayınlanacak. One UI Watch 4.5’in detaylı görsellerini aşağıdaki linkte görebilirsiniz.

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