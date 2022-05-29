Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render görselleri

Tam Boyutta Gör

Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen ancak beklenilenin aksine yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Grafik tasarım uzmanı @Id_vova da şimdiye kadarki sızıntılardan yola çıkarak Apple Watch Series 8'in muhtemel tasarımını render görselleriyle gözler önüne serdi.

İşte karşınızda iPhone 14 Pro tasarımı 1 gün önce eklendi

Köşeli hatlar ve düz ekran

Tam Boyutta Gör

Görsellerde de görüldüğü gibi Apple Watch Series 8'in iki temel tasarımsal değişikliğe sahip olması bekleniyor. Bunlardan ilki düz ekran paneli iken ikincisi ise köşeli hatlar olarak göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör

Bunun yanı sıra daha çok daha büyük hoparlör ızgarası da dikkatlerden kaçmıyor. Apple Watch Series 8'in yeni sağlık özelliklerini de içermesi bekleniyor. Bunların başında ateş ölçümü özelliği geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render gör