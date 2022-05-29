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    Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render görselleri

    Apple'ın radikal tasarım değişikliklerine gitmesi beklenen Apple Watch Series 8'in render görselleri paylaşıldı. İşte Apple Watch Series 8'in muhtemel tasarımı: 
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    Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render gör
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    Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen ancak beklenilenin aksine yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

    Grafik tasarım uzmanı @Id_vova da şimdiye kadarki sızıntılardan yola çıkarak Apple Watch Series 8'in muhtemel tasarımını render görselleriyle gözler önüne serdi.

    Köşeli hatlar ve düz ekran

    Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render gör
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    Görsellerde de görüldüğü gibi Apple Watch Series 8'in iki temel tasarımsal değişikliğe sahip olması bekleniyor. Bunlardan ilki düz ekran paneli iken ikincisi ise köşeli hatlar olarak göze çarpıyor.

    Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render gör
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    Bunun yanı sıra daha çok daha büyük hoparlör ızgarası da dikkatlerden kaçmıyor. Apple Watch Series 8'in yeni sağlık özelliklerini de içermesi bekleniyor. Bunların başında ateş ölçümü özelliği geliyor. 

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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