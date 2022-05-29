Apple Watch Series 8 nasıl olacak? İşte render görselleri

Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen ancak beklenilenin aksine yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
Grafik tasarım uzmanı @Id_vova da şimdiye kadarki sızıntılardan yola çıkarak Apple Watch Series 8'in muhtemel tasarımını render görselleriyle gözler önüne serdi.
Köşeli hatlar ve düz ekran
Görsellerde de görüldüğü gibi Apple Watch Series 8'in iki temel tasarımsal değişikliğe sahip olması bekleniyor. Bunlardan ilki düz ekran paneli iken ikincisi ise köşeli hatlar olarak göze çarpıyor.
Bunun yanı sıra daha çok daha büyük hoparlör ızgarası da dikkatlerden kaçmıyor. Apple Watch Series 8'in yeni sağlık özelliklerini de içermesi bekleniyor. Bunların başında ateş ölçümü özelliği geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.