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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 9, iki kat fazla depolama alanıyla geliyor!

    Apple, 12 Eylül etkinliğinde iPhone 15 ve 15 Pro modellerin yanında Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'yi de tanıttı. Yeni Apple Watch'lar, etkileyici depolama alanıyla geliyor.
    apple watch series 9, 64GB depolama Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde yeni Apple Watch’ları tanıtırken bahsetmedi ancak Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, önceki modellere göre zaten yüksek olan depolama miktarını iki katına çıkarıyor.

    Yeni Apple Watch'lar 64 GB depolama ile geliyor

    Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, 64GB depolama alanıyla gelen ilk modeller. Apple, Watch Series 5’ten bu yana tüm saatlerinde 32GB depolama alanı sunuyor.

    Apple Watch ilk olarak 8GB depolama alanıyla çıkmıştı. Watch Series 3 (hücresel) ve Series 4’te kapasite iki katına çıkartıldı. Apple’ın en yeni akıllı saatleri ilk çıkan modeli baz alırsak 8 katına çıktı. Peki, Apple Watch’ta 64 GB ile neler yapılabilir? Çok sayıda indirilmiş müzik, podcast yayını, sesli kitap ve belki de bir kere yükleyip unutacağınız Apple Watch uygulamaları için bolca alana sahipsiniz. Fazla depolama alanı, sistem güncellemesi, sesli antrenmanlar, senkronize edilen fotoğraflar için de kullanışlı.

    29 Eylül'de satışa çıkacak

    watchOS 10 ile gelen Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 29 Eylül’de iPhone 15 Pro ve iPhone 15 modelleriyle birlikte satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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