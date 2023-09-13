Apple Watch Series 9, iki kat fazla depolama alanıyla geliyor!

Yeni Apple Watch'lar 64 GB depolama ile geliyor
Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, 64GB depolama alanıyla gelen ilk modeller. Apple, Watch Series 5’ten bu yana tüm saatlerinde 32GB depolama alanı sunuyor.
Apple Watch ilk olarak 8GB depolama alanıyla çıkmıştı. Watch Series 3 (hücresel) ve Series 4’te kapasite iki katına çıkartıldı. Apple’ın en yeni akıllı saatleri ilk çıkan modeli baz alırsak 8 katına çıktı. Peki, Apple Watch’ta 64 GB ile neler yapılabilir? Çok sayıda indirilmiş müzik, podcast yayını, sesli kitap ve belki de bir kere yükleyip unutacağınız Apple Watch uygulamaları için bolca alana sahipsiniz. Fazla depolama alanı, sistem güncellemesi, sesli antrenmanlar, senkronize edilen fotoğraflar için de kullanışlı.
29 Eylül'de satışa çıkacak
watchOS 10 ile gelen Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 29 Eylül’de iPhone 15 Pro ve iPhone 15 modelleriyle birlikte satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.