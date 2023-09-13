Apple Watch Series 9, iki kat fazla depolama alanıyla geliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde yeni Apple Watch’ları tanıtırken bahsetmedi ancak Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, önceki modellere göre zaten yüksek olan depolama miktarını iki katına çıkarıyor.

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı 17 sa. önce eklendi

Yeni Apple Watch'lar 64 GB depolama ile geliyor

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, 64GB depolama alanıyla gelen ilk modeller. Apple, Watch Series 5’ten bu yana tüm saatlerinde 32GB depolama alanı sunuyor.

Apple Watch ilk olarak 8GB depolama alanıyla çıkmıştı. Watch Series 3 (hücresel) ve Series 4’te kapasite iki katına çıkartıldı. Apple’ın en yeni akıllı saatleri ilk çıkan modeli baz alırsak 8 katına çıktı. Peki, Apple Watch’ta 64 GB ile neler yapılabilir? Çok sayıda indirilmiş müzik, podcast yayını, sesli kitap ve belki de bir kere yükleyip unutacağınız Apple Watch uygulamaları için bolca alana sahipsiniz. Fazla depolama alanı, sistem güncellemesi, sesli antrenmanlar, senkronize edilen fotoğraflar için de kullanışlı.

29 Eylül'de satışa çıkacak

watchOS 10 ile gelen Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, 29 Eylül’de iPhone 15 Pro ve iPhone 15 modelleriyle birlikte satışa çıkacak.

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Apple Watch Series 9'da depolama alanı iki katına çıktı!