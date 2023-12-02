Apple, Dünya AIDS Günü'ne özel Apple Watch Series 9 modelini satışa çıkardı

(Product) RED'e özel saat kadranları ile geliyor
Yeni (Product) RED ürünleri arasında yerini alan Apple Watch 9, Dünya AIDS Günü için özel olarak özelleştirilmiş Solar Analog dahil yeni kırmızı saat yüzleriyle geliyor. Bu özel yüzler (Product) RED Series 9’un canlı renk grubunu tamamlıyor. Saatin geri kalan teknik özellikleri standart modele benziyor. Daha hızlı işlem ve gelişmiş performans sağlayan yeni S9 çip, 18 saate varan pil ömrü, %25 daha iyi dikte doğruluğu, önceki modele göre %30 daha hızlı ve ekran iki katı (2000 nit) daha parlak. Watch Series 9, kullanıcıların saat işlevlerini ekrana dokunmadan kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni çift dokunma hareketini getiriyor.
Apple Watch Series 9 fiyatı ne kadar?
Apple Watch Series 9, alüminyum kasa ile geliyor. 41mm modelin fiyatı; 16.299 TL, 45mm modelin fiyatı da 17.299 TL. GPS + Cellular modelin başlangıç fiyatı 27.499 TL.
Apple, 2006’dan bu yana HIV/AIDS ile mücadelede Global Fund’ı desteklemek için (RED) ile iş birliği yapıyor. Tüketiciler (product) red ürünü satın aldığında gelirin bir kısmı Apple’ın katkısının tamamını Sahra Altı Afrika’da HIV/AIDS programlarını finanse etmek için kullanan Global Fund’a gidiyor. Son 17 yılda Apple müşterilerinin çeyrek milyar dolardan fazla para toplanmasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu, milyonlarca insanın hayat kurtaran antiretroviral tedavi ve HIV testine erişmesine olanak tanıdı ve HIV pozitif annelerin virüsün bebeklerine geçmesini önlemesine yardımcı oldu.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-watch/apple-watch https://www.apple.com/newsroom/2023/12/apple-marks-world-aids-day-with-red/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.