Apple, Dünya AIDS Günü'ne özel Apple Watch Series 9 modelini satışa çıkardı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler akıllı saatlerinden Apple Watch’un Series 9 modeli için kırmız renk seçeneği artık mevcut. Apple Watch 9 (Product) RED, alüminyum kasa ve kırmızı spor kordonla geliyor.

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(Product) RED'e özel saat kadranları ile geliyor

Yeni (Product) RED ürünleri arasında yerini alan Apple Watch 9, Dünya AIDS Günü için özel olarak özelleştirilmiş Solar Analog dahil yeni kırmızı saat yüzleriyle geliyor. Bu özel yüzler (Product) RED Series 9’un canlı renk grubunu tamamlıyor. Saatin geri kalan teknik özellikleri standart modele benziyor. Daha hızlı işlem ve gelişmiş performans sağlayan yeni S9 çip, 18 saate varan pil ömrü, %25 daha iyi dikte doğruluğu, önceki modele göre %30 daha hızlı ve ekran iki katı (2000 nit) daha parlak. Watch Series 9, kullanıcıların saat işlevlerini ekrana dokunmadan kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni çift dokunma hareketini getiriyor.

Apple Watch Series 9 fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 9, alüminyum kasa ile geliyor. 41mm modelin fiyatı; 16.299 TL, 45mm modelin fiyatı da 17.299 TL. GPS + Cellular modelin başlangıç fiyatı 27.499 TL.

Apple, 2006’dan bu yana HIV/AIDS ile mücadelede Global Fund’ı desteklemek için (RED) ile iş birliği yapıyor. Tüketiciler (product) red ürünü satın aldığında gelirin bir kısmı Apple’ın katkısının tamamını Sahra Altı Afrika’da HIV/AIDS programlarını finanse etmek için kullanan Global Fund’a gidiyor. Son 17 yılda Apple müşterilerinin çeyrek milyar dolardan fazla para toplanmasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu, milyonlarca insanın hayat kurtaran antiretroviral tedavi ve HIV testine erişmesine olanak tanıdı ve HIV pozitif annelerin virüsün bebeklerine geçmesini önlemesine yardımcı oldu.

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Apple Watch Series 9 (Product) Red satışa çıktı