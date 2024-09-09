Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği “It's Glowtime” etkinliği kapsamında iPhone 16 ailesiyle birlikte yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Apple Watch Series 10 saatleriyle birlikte şimdiye kadar Apple Watch Ultra 3 modelinin de tanıtılması bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre Apple Watch Ultra 3, etkinliğin bir parçası olmayacak.

Apple Watch Ultra 3 tanıtılmayabilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın X hesabından paylaştığı gönderiye göre yeni bir üçüncü nesil Apple Watch Ultra modeli tanıtmayacak. Şirket bunun yerine Apple Watch Ultra 2'yi güncelleyecek. Apple Watch Ultra 2 özelinde yeni bir siyah renk seçeneğinin ekleneceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Esasında geçtiğimiz yıl koyu bir Apple Watch Ultra 2'nin bazı potansiyel görüntüleri sızdırılmıştı, bu model akşamki etkinlikte tanıtılacak cihaz olabilir. Öte yandan Apple Watch Ultra'nın yenilenmeyecek olması Apple Watch Series 10 ile birlikte sunulacak uyku apnesi özelliklerinden de yoksun kalabileceğine işaret ediyor. Daha önceki Apple Watch Ultra 3 sızıntılarına baktığımızda ise yeni saatin tasarımsal bir değişim yaşamayacağı ve küçük değişikliklerin olacağı bildirilmişti.

Apple Watch Series 10'un daha fazla özelliği ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Gurman ayrıca, alüminyum yerine plastik gövdeye sahip olması beklenen yeni Apple Watch SE için de bir gecikme yaşanabileceğini belirtiyor. Watch SE’nin daha uygun fiyatlı olması bekleniyordu. Tüm bunlar ve çok daha fazlasının kesin cevabını ise bugün 20:00’daki “It's Glowtime” etkinliğinde öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Ultra 3 bekleyenlere kötü haber