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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Ultra 3 bekleyenlere kötü haber

    Apple, bugün “It's Glowtime” etkinliği kapsamında iPhone 16 ailesiyle birlikte yeni ürünlerini tanıtacak. Ancak son bilgilere göre Apple Watch Ultra 3 bunlardan birisi olmayacak.
    Apple Watch Ultra 3 bekleyenlere kötü haber Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği “It's Glowtime” etkinliği kapsamında iPhone 16 ailesiyle birlikte yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Apple Watch Series 10 saatleriyle birlikte şimdiye kadar Apple Watch Ultra 3 modelinin de tanıtılması bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre Apple Watch Ultra 3, etkinliğin bir parçası olmayacak.

    Apple Watch Ultra 3 tanıtılmayabilir

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın X hesabından paylaştığı gönderiye göre yeni bir üçüncü nesil Apple Watch Ultra modeli tanıtmayacak. Şirket bunun yerine Apple Watch Ultra 2'yi güncelleyecek. Apple Watch Ultra 2 özelinde yeni bir siyah renk seçeneğinin ekleneceği belirtiliyor.

    Apple Watch Ultra 3 bekleyenlere kötü haber Tam Boyutta Gör
    Esasında geçtiğimiz yıl koyu bir Apple Watch Ultra 2'nin bazı potansiyel görüntüleri sızdırılmıştı, bu model akşamki etkinlikte tanıtılacak cihaz olabilir. Öte yandan Apple Watch Ultra'nın yenilenmeyecek olması Apple Watch Series 10 ile birlikte sunulacak uyku apnesi özelliklerinden de yoksun kalabileceğine işaret ediyor. Daha önceki Apple Watch Ultra 3 sızıntılarına baktığımızda ise yeni saatin tasarımsal bir değişim yaşamayacağı ve küçük değişikliklerin olacağı bildirilmişti.

    Gurman ayrıca, alüminyum yerine plastik gövdeye sahip olması beklenen yeni Apple Watch SE için de bir gecikme yaşanabileceğini belirtiyor. Watch SE’nin daha uygun fiyatlı olması bekleniyordu. Tüm bunlar ve çok daha fazlasının kesin cevabını ise bugün 20:00’daki “It's Glowtime” etkinliğinde öğreneceğiz.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/08/apple-watch-ultra-black/ https://x.com/markgurman/status/1832955583177388435
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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