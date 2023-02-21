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    TSMC’nin tüm 3nm bantları Apple’a ayrıldı

    TSMC’nin verimliliği giderek artan 3nm üretim hatlarının tamamını Apple kapatmış durumda. Qualcomm ve MediaTek gibi müşteriler için ise yeni bir üretim hattı konuşuluyor.
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    TSMC Tam Boyutta Gör
    Mobil yongaların yanında masa üstü yongalarını da ekleyince Apple artık en çok yonga üretimi yaptıran tasarımcılardan birisi haline geldi. Hal böyle olunca dökümcülerle de sıkı ilişkiler kurmak gerekiyor.

    TSMC 3nm sadece Apple’ın

    Gelen bilgilere göre TSMC’nin tüm 3nm üretim bantlarının tamamı Apple tarafından satın alındı. Firma Apple A17 Bionic ve Apple M3 yongalarının üretiminde herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

    4nm sürecine göre yüzde 35 daha fazla verimlilik sunan 3nm sürecinde TSMC başlarda biraz zorluk çekti ancak yavaş yavaş üretim rayına girmeye başladı. Hali hazırda 3nm sürecinde en yüksek doğruluk oranının TSMC’de olduğu belirtiliyor.

    Qualcomm ve MediaTek gibi tasarımcılar da 3nm sürecini bekliyor ancak bu durumda nasıl bir paylaştırma olacak merak konusu. TSMC’nin N3E adında daha yeni bir üretim sürecini diğer müşterilerine açacağı iddialar arasında.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 4 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 10 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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