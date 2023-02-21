TSMC’nin tüm 3nm bantları Apple’a ayrıldı

TSMC 3nm sadece Apple’ın
Gelen bilgilere göre TSMC’nin tüm 3nm üretim bantlarının tamamı Apple tarafından satın alındı. Firma Apple A17 Bionic ve Apple M3 yongalarının üretiminde herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyor.
4nm sürecine göre yüzde 35 daha fazla verimlilik sunan 3nm sürecinde TSMC başlarda biraz zorluk çekti ancak yavaş yavaş üretim rayına girmeye başladı. Hali hazırda 3nm sürecinde en yüksek doğruluk oranının TSMC’de olduğu belirtiliyor.
Qualcomm ve MediaTek gibi tasarımcılar da 3nm sürecini bekliyor ancak bu durumda nasıl bir paylaştırma olacak merak konusu. TSMC’nin N3E adında daha yeni bir üretim sürecini diğer müşterilerine açacağı iddialar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.