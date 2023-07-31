Apple Watch Ultra'ya dair yeni iddia: Daha pahalı olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi, mevcut modellere kıyasla önemli yükseltmeler sunacak. Öyle ki titanyum kaplamaya sahip Pro modellere ek olarak, Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğinin standart modellere geleceğinden sizlere bahsetmiştik. Ancak titanyum kaplamaya sahip cihazlar bununla sınırlı olmayabilir. Yeni raporlara göre bu yılki Apple Watch Ultra, iPhone 15 Pro'ya benzer ancak daha koyu bir renkte titanyum kaplamaya sahip olacak.

Mevcut modelden daha pahalı olabilir

Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre Apple, mevcut Apple Watch Ultra için koyu renkte bir titanyum kaplamayı zaten denemiş. Ancak bilinmeyen nedenlerle bu planların iptal edildiği belirtiliyor. Bilmeyenler için titanyum, daha sağlam ancak daha hafif bir malzeme niteliğinde. Günümüzde Apple Watch Ultra'nın profesyonel sporcular, antrenörler ve uzmanları hedeflendiğini düşünürsek, yeni gelişme hem dayanıklılık hem de ağırlığın azaltılması gibi gelişmeler sunabilir.

Ancak Mark Gurman, titanyum kaplama gibi heyecan verici bir gelişmenin kullanıcılar için ekstra maliyete neden olabileceğini belirtiyor. Zira Apple'ın geçmişte titanyum versiyonlar için ek ücret talep ettiğini hatırlatalım. Ayrıca "Ultra" modelinin zaten en pahalı model olacağını biliyoruz. Bu nedenle Apple, hem kazancı artırmak hem de müşterilere daha fazla seçenek sunmak için iki farklı Apple Watch Ultra modeline yer verebilir. Bunlar muhtemel olarak Standart ve Titanyum seçeneği olacak.

Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra'nın A15 Bionic'i temel alan S9 çipiyle güncellemesi bekleniyor. Böylelikle hesaplama ve grafik performansında önemli bir artış masada olacak. Ancak tüm bunların birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Daha net bilgiler için Apple'dan gelen duyuruları ve fiyatlandırma detaylarını beklememiz gerekiyor.

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Apple Watch Ultra'ya dair yeni iddia: Daha pahalı olacak