Apple Watch Ultra'ya dair yeni iddia: Daha pahalı olacak

Mevcut modelden daha pahalı olabilir
Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre Apple, mevcut Apple Watch Ultra için koyu renkte bir titanyum kaplamayı zaten denemiş. Ancak bilinmeyen nedenlerle bu planların iptal edildiği belirtiliyor. Bilmeyenler için titanyum, daha sağlam ancak daha hafif bir malzeme niteliğinde. Günümüzde Apple Watch Ultra'nın profesyonel sporcular, antrenörler ve uzmanları hedeflendiğini düşünürsek, yeni gelişme hem dayanıklılık hem de ağırlığın azaltılması gibi gelişmeler sunabilir.
Ancak Mark Gurman, titanyum kaplama gibi heyecan verici bir gelişmenin kullanıcılar için ekstra maliyete neden olabileceğini belirtiyor. Zira Apple'ın geçmişte titanyum versiyonlar için ek ücret talep ettiğini hatırlatalım. Ayrıca "Ultra" modelinin zaten en pahalı model olacağını biliyoruz. Bu nedenle Apple, hem kazancı artırmak hem de müşterilere daha fazla seçenek sunmak için iki farklı Apple Watch Ultra modeline yer verebilir. Bunlar muhtemel olarak Standart ve Titanyum seçeneği olacak.
Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra'nın A15 Bionic'i temel alan S9 çipiyle güncellemesi bekleniyor. Böylelikle hesaplama ve grafik performansında önemli bir artış masada olacak. Ancak tüm bunların birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Daha net bilgiler için Apple'dan gelen duyuruları ve fiyatlandırma detaylarını beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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